Día Internacional del Gato pero no es el único día

Socks fue diagnosticado con cáncer y sus dueños decidieron proceder a la eutanasia el 20/02/2009, para evitarle sufrimiento.

Al morir Socks, el 20/02 también se celebra otro Día Internacional del Gato, con el objetivo de promover una campaña de adopción para proporcionar un hogar a los animales callejeros.

https://twitter.com/NatGeoEspana/status/1424279473805881346 Además de 7 vidas, los gatos tienen 3 días para homenajearlos al año. Una de ellas es el 8 de agosto, fecha escogida por el Foro Internacional para el Bienestar Animal, coincidiendo así con la época de mayor fertilidad del animal en el hemisferio norte. #DíaInternacionalDelGato pic.twitter.com/tCgDeAU9RA — National Geographic (@NatGeoEspana) August 8, 2021

Otros interrogantes

¿Por qué gustan tanto los gatos?, se preguntan quienes o no los tienen o no son afectos a esas mascotas. Los simpatizantes responden:

los gatos tan esquivos que se hacen deseables;

tan seductores, que enamoran;

tan suaves que se hacen apetecibles al tacto;

tan independientes, que apenas desertan de nuestro campo visual, tememos perderlos;

tan tranquilos que convidan al relax;

lúdicos, de andar sinuoso e imperceptible;

elegantes, con un porte indiscutible;

ronroneantes evocadores de la mecedora y del ovillo con que se hilan los recuerdos de la cálida infancia… ¡y esos bigotes!

gato2.jpg Resultado de mutaciones genéticas, cruzamiento y selección artificial, hay numerosas razas. Generalmente pesan entre 2,5 y 7 kg; sin embargo, razas como Ragdoll y Maine Coon pueden exceder los 11,3 kilogramos.

Hay algo muy evidente: causan sensación en las redes.

Los videos de gatos en Internet suman millones de visualizaciones.

Motivan memes y algunos se han convertido en estrellas mundiales.

Han sido tanto invitados como anfitriones de programas de TV.

Descollan en Instagram, seducen más que sus humanos en TikTok.

Proliferan sus historias en Facebook, y si dan el zarpazo, se comen al pájaro de Twitter.

Algunos psicólogos apuntan a que el hecho de ver videos de gatos nos hace sentir mejor, nos inspiran positivismo y nos cargan de energía; que poseen una cualidad hipnótica que conduce al embeleso.

Son fotogénicos; ningún gato “sale mal” (aunque los capten las cámaras en acciones escatológicas).

https://twitter.com/ComunidadFF/status/1424333199761620997 Hoy se celebra el #DiaInternacionalDelGato #InternationalCatDay... ¡y aprovechamos para recordar a algunos gatetes de #FF como los gatos de Wedge en #FF7R, la gata Snow de Serah en #FFXIII2 y al gato del embarcadero de Galdin en #FFXV! pic.twitter.com/ARLoTBlAZh — Comunidad Final Fantasy (@ComunidadFF) August 8, 2021

Literagatos

Su relación con los libros ha quedado marcada también por los escritores que han compartido su vida con mascotas gatunas:

Charles Bukowski. William Seward Burroughs. Truman Capote. Julio Florencio Cortázar. Ernest Miller Hemingway.

La literatura se ha acercado a los felinos desde muchas perspectivas. La fórmula más complicada y audaz, sin duda, es la de poner al gato como narrador.

Quizá la cima de esta corriente sea 'Soy un gato', del japonés Natsume Soseki.

También Ernst Hoffman en 'Opiniones de Tomcat Murr', y Gérard Vincent en 'Akenatón', la historia de la humanidad contada por un gato.

Escritores de renombre se han centrado en los sentimientos del gato (todos quienes tuvieron un exponente felino no dudarán de su cordura), por citar pocos: Honoré de Balzac, en sus 'Penas de amor de una gata inglesa'.

https://twitter.com/AcabusOficial/status/1424354709297459207 El #DíaInternacionalDelGato tiene su origen gracias al Fondo Internacional para el Bienestar Animal, la organización decidió crear una fecha dedicada a los michis en el 2002. Y es que justo en esta fecha, es la época del año en la que los gatos son más propensos a estar en celo. pic.twitter.com/t0fyzYZxD0 — Acabús (@AcabusOficial) August 8, 2021

Thomas Stearns Eliot:

Lo principal es no caer en el gran yerro / y recordar que un gato no es un perro. Lo principal es no caer en el gran yerro / y recordar que un gato no es un perro.

También han tenido poetas que los alaban, como Pablo Neruda y Charles Baudelaire.

Jorge Luis Borges dedicó versos al suyo y T. S. Eliot un poemario entero —'El libro de los gatos sensatos de la Vieja Zarigüeya', que posteriormente serviría como inspiración para el musical 'Cats'-.

Antonio Burgos, por ejemplo, narra en 'Gatos sin fronteras' la llegada a su casa de sus mininos, Remo y Rómulo, libro cuyo éxito exigió una segunda entrega, 'Alegatos de los gatos', en la que participaron los lectores con sus historias.

Tal vez la historia más mediática (dio incluso para una película) sea la de James Bowen y su libro 'Un gato callejero llamado Bob', cuyo argumento gira en torno del día en que Bob, el gato, decide que Bowen, un músico callejero y pródigo, sería su dueño, y que lo haría millonario.

Doris Lessing recogió en 'Gatos ilustres' la vida de los múltiples gatos y la revista New Yorker ha publicado, en inglés, varios ejemplares recopilatorios con los mejores artículos y las mejores viñetas protagonizados por gatos.

Uno de los mejores libros sobre la materia es 'Elogio del gato', de Stéphanie Hochet, que explica por qué los gatos siempre quieren las puertas abiertas.

Hippolyte Taine, en 'Vida y opiniones filosóficas de un gato':

He estudiado mucho a los filósofos y a los gatos. La sabiduría de los gatos es infinitamente superior. He estudiado mucho a los filósofos y a los gatos. La sabiduría de los gatos es infinitamente superior.

Abigail Tucker hizo en 'Un león en el sofá', un recorrido por la biografía de los gatos como especie y su capacidad para dominar el mundo.

'El tigre en la casa', de Carl Van Vechten, es de 1920, antes de los tiempos de Instagram.

Los gatos se encuentran presentes en el mundo del cómic porque son fácilmente caricaturizables: Garfield y Simon'scat.

Cabe mencionar la obra 'Cats are paradoxes', de Pablo Amargo.

Y 'El gran libro de los gatos' (BlackieBooks), una revisión del protagonismo felino en la literatura.

https://twitter.com/el_pais/status/1424352142060576768 "Ningún derecho, movimiento, colectivo ni otro animal tiene tantos días de celebración. Estamos lejos de que se les reconozcan como propios los 365 días. Los que convivimos con gatos sabemos que es cuestión de tiempo" #DiaInternacionalDelGato #Hemeroteca https://t.co/8YwtKFsM9n — EL PAÍS (@el_pais) August 8, 2021

Desafío

¿Quién de nosotros no ha disfrutado y reído a carcajadas con los “gato animados”? (que significa gatos con “ánima”, que es alma).

Desde este espacio Memoria, les proponemos sumar sus preferidos al ovillo que comenzamos a deshilar. Empecemos: Thomas O'Malley y el Gato Jazz, de Aristogatos, de Disney.

Espero los suyos en Urgente 24 al correo norma.cabada@hotmail.com/; así el próximo Día Internacional del Gato, lo redactamos juntos. Este año queda una fecha, la de octubre.