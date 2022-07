Cuando Huawei está ganando la batalla

Con Joe Biden no fue muy diferente (la colisión con China / Huawei es una política de Estado, y se la acusa de tener presencia del Ejército Popular de Liberación). La Administración ha investigado a Huawei por temor a que las torres de telefonía celular equipadas con hardware Huawei puedan estar espiando las bases militares y los silos de misiles de USA: ¿?

La investigación, según Reuters, fue abierta por el Departamento de Comercio a principios de 2021. El comisionado de la FCC (Federal Communications Commission), Brendan Carr, dijo que las torres celulares alrededor de la Base de la Fuerza Aérea Malmstrom de Montana, que supervisa los campos de misiles, contienen tecnología de Huawei. Y también hay torres de telefonía celular con tecnología Huawei cerca de los silos de misiles balísticos intercontinentales en Nebraska y Wyoming. ¿Especulación o fantasía?

No obstante, Huawei, en el pasado fabricante de teléfonos inteligentes N°1 en China tuvo que agotar los microprocesadores de su stock y luego acudir a conjuntos de chips Kirin de desarrollo propio, para mantener la producción... hasta que ya no pudo más y desaceleró la producción en el 4to. trimestre de 2020.

Huawei cayó en 2021 al lugar N°6 en el ranking de mayores fabricantes de teléfonos inteligentes en China.

meng wanzhou de Huawei.jpeg En la guerra contra Huawei, USA llegó a ordenar la captura de Meng Wanzhou, hija del fundador y directora de Finanzas, quien permaneció detenida en Canadá hasta que una muy extensa negociación política la liberó y regresó a China.

HarmonyOS

El 09/08/2019, Huawei lanzó una primera versión de HarmonyOS, que se usó en los televisores inteligentes de Honor, una antigua marca de Huawei.

HarmonyOS 2 se lanzó en septiembre de 2020 y se ha utilizado en los dispositivos móviles de Huawei desde junio 2021.

Huawei, en noviembre de 2020 renunció a su participación en Honor para que la unidad de negocios, ahora empresa, pudiera obtener chips estadounidenses.

Desde entonces, los sitios web chinos de TI han debatido si HarmonyOS 2 es una copia de Android 10, y muchos expertos en TI afirman que muchos de los códigos utilizados en HarmonyOS 2 son iguales a los de Android (¿quizás porque ambos tienen arquitectura Linux? Hasta ahora no hay demandas judiciales). Fue instalado en más de 300 millones de dispositivos y equipos.

"Los 300 millones de instalaciones significan que HarmonyOS ha sobrevivido, lo que ya superó las expectativas de muchas personas, pero uno de los mayores problemas es que, sin hardware, especialmente el teléfono móvil como el centro de todos los terminales, el software es difícil de promover", explicó el diario Global Times, del Partido Comunista Chino.

En cuanto al próximo HarmonyOS 3, tendría características similares a las de Android 12. Estaría disponible en los teléfonos inteligentes P50 y Mate40 de Huawei, el televisor inteligente V Pro y las tabletas MatePad.

harmonyos.jpg Huawei ya trabaja en el marketing de su HarmonyOS 3.

Además, consumiría 11% menos de energía que la versión actual para juegos móviles y aumentaría las velocidades operativas entre un 7% y 18%. También usaría inteligencia artificial para crear Animoji para los usuarios.

Pero el negocio de teléfonos inteligentes de Huawei, que generaba más de la mitad de sus ingresos, sufrió una gran caída. Según los datos publicados por Counterpoint Research, en el 2do. trimestre de 2022, Huawei solo representó el 6,9% en el mercado chino de teléfonos inteligentes.

Reinventarse fue la consigna desesperada.

En el futuro, es posible que Huawei tenga que depender de equipos de otros fabricantes para aumentar el uso de HarmonyOS 3. Es una gran barrera tener que alentar a más fabricantes de hardware a usar este sistema operativo.

¿Y entonces? Hay respuestas. Las empresas estadounidenses aún no han logrado alcanzar a Huawei en su tecnología 5G. Pero el asunto es más complejo.

Clave: USA comete con Huawei el mismo error que con Rusia. Supone que Occidente es el mundo. Y la verdad es que Occidente es cada vez menos importante en la civilización global.

Ren Zhengfei (fundador de Huawei) y el presidente chino Xi Jinping (izq.). Xin Jinping, Presidente de China; y Ren Zhengfei, fundador de Huawei.

El caso Indonesia

Aquí es necesario citar el trabajo de Benjamin Herscovitch , Dirk van der Kley y Gatra Priyandita para Foreign Policy.

Benjamin Herscovitch es investigador en la Universidad Nacional de Australia.

Dirk van der Kley es investigador en la Universidad Nacional de Australia.

Gatra Priyandita es analista del Instituto Australiano de Política Estratégica.

Aquí un fragmento del texto:

"China no es del agrado ni confianza en Indonesia. Sin embargo, las empresas tecnológicas chinas, en particular Huawei y ZTE, se han convertido en socios confiables de seguridad cibernética para el país. Proporcionan la tecnología y la capacitación para gran parte de la fuerza laboral y los funcionarios gubernamentales encargados de la seguridad cibernética de Indonesia. Estos éxitos tecnológicos chinos en Indonesia ofrecen lecciones aleccionadoras para los Estados Unidos, sus aliados y sus socios, no solo en Indonesia, con una población de más de 270 millones, sino también en el Indo-Pacífico más amplio.

A menos que los formuladores de políticas en Washington tomen algunas páginas del libro de jugadas de Huawei y ZTE, estos titanes tecnológicos chinos no enfrentarán ninguna competencia seria mientras maniobran para capacitar a grandes sectores de la fuerza laboral digital del siglo XXI. Después de todo, Estados Unidos y sus aliados y socios han estado durante años en el negocio de aislarse de las vulnerabilidades de seguridad percibidas de la dependencia de la tecnología china.

A principios de la década de 2010, los aliados indiscutidos de USA, tal como Australia, comenzaron a limitar la participación de Huawei en la infraestructura crítica de tecnología de la información y las comunicaciones. Esto finalmente culminó en fuertes restricciones , y en ocasiones exclusiones absolutas, para Huawei y sus pares, como ZTE.

Sin embargo, para gran parte del mundo en desarrollo, la historia es diferente.

Con algunas excepciones notables, como Vietnam e India, el mundo en desarrollo aún da la bienvenida a las empresas tecnológicas chinas como proveedores de infraestructura de comunicaciones y capacitación que tanto se necesitan. Huawei y ZTE han experimentado uno de sus abrazos más cálidos en Indonesia. Ingresando por primera vez al mercado indonesio a fines de la década de 1990 y principios de la década de 2000, estas empresas se han convertido en proveedores integrales tanto de la infraestructura de comunicaciones esencial de Indonesia como de la capacitación que empoderará a la fuerza laboral de la floreciente economía digital del país. Huawei, por ejemplo, ya tiene por un amplio margen la mayor parte del mercado de equipos de telecomunicaciones de Indonesia.

Al igual que con muchos otros países en desarrollo, el precio relativamente bajo de los kits de Huawei y ZTE es una gran parte del atractivo. Según algunas estimaciones , la infraestructura de comunicaciones china es hasta un 30% más barata que la de sus competidores.

Sin embargo, al intentar documentar cómo los altos funcionarios del gobierno de Indonesia abordan los riesgos de la dependencia tecnológica de las empresas chinas para nuestro nuevo informe, 'Localización y éxito tecnológico de China en Indonesia', descubrimos que las razones del papel expansivo de las empresas tecnológicas de China son más complejas y numerosos que circunscribirlo al precio. Tal como dejaron en claro nuestras entrevistas con una amplia gama de funcionarios y expertos indonesios, las empresas tecnológicas chinas son vistas como socios tanto para alcanzar los grandes objetivos de la economía digital de Indonesia como para superar sus abrumadores desafíos de ciberseguridad.

Huawei_5.5G_MobileCellularTechnology.jpg Huawei sigue teniendo un plan que despliega en toda Asia.

Aunque la economía digital es fundamental en los planes del gobierno de Indonesia para catapultar al país a las 10 principales economías mundiales para 2030, el país también enfrenta una escasez masiva de habilidades en el campo de la tecnología de la información y las comunicaciones, y el Banco Mundial proyecta que necesitará 9 millones de trabajadores adicionales para 2030.

Mientras tanto, Indonesia se encuentra entre los países más vulnerables a los ataques cibernéticos a nivel mundial. Según la Agencia Nacional de Cibernética y Cripto de Indonesia, el país experimentó 1.400 millones de ciberataques o anomalías en el tráfico web en 2021. En 2017, cuando la cantidad de ciberataques estaba más cerca de los 200 millones, se estimó que le costaron al país 34.200 millones de dólares.

A pesar de las profundas sospechas sobre las empresas tecnológicas chinas entre las ricas democracias liberales, Huawei y ZTE se han presentado como la solución al doble desafío de Indonesia de una escasez inminente de habilidades tecnológicas y ataques cibernéticos generalizados.

En 2020, Huawei se comprometió a capacitar a 100.000 indonesios en habilidades digitales esenciales, incluida la computación en la nube y 5G. A pesar de la ambición de la medida, Huawei respalda sus promesas con recursos.

Descubrimos que Huawei se está asociando con universidades locales de Indonesia para ofrecer cursos cortos gratuitos y certificaciones en desarrollo de aplicaciones y otras habilidades clave. Un académico indonesio con el que hablamos compartió correos electrónicos que muestran que Huawei está ampliando su alcance al buscar asociarse con más universidades locales y proveedores de educación.

Huawei también ofrece capacitación al gobierno de Indonesia y, según se informa, la compañía ha capacitado a 7.000 funcionarios desde 2019. Indonesia ha sido durante mucho tiempo víctima del sofisticado ciberespionaje de China. A pesar de esto, Indonesia considera que la capacitación que ofrecen las empresas tecnológicas chinas es una solución para muchos de los desafíos de ciberseguridad más graves del país.

Para Indonesia, la amenaza del espionaje cibernético basado en el Estado está muy por debajo de la lista de preocupaciones de seguridad en comparación con el delito cibernético cometido por actores no estatales, la información errónea y la desinformación. Además de las pérdidas financieras para las empresas indonesias y el robo de identidad y el fraude para los indonesios comunes, estas amenazas ponen en peligro la estabilidad social y política del país.

Para Indonesia, la amenaza del espionaje cibernético basado en el Estado está muy por debajo de la lista de preocupaciones de seguridad en comparación con el delito cibernético cometido por actores no estatales, la información errónea y la desinformación. Además de las pérdidas financieras para las empresas indonesias y el robo de identidad y el fraude para los indonesios comunes, estas amenazas ponen en peligro la estabilidad social y política del país.

Con las empresas tecnológicas chinas que ofrecen capacitación, tecnología y prácticas de seguridad para reducir las vulnerabilidades al delito cibernético cometido por actores no estatales y las habilidades y la tecnología necesarias para administrar el dominio de la información, el gobierno de Indonesia ve a empresas como Huawei como socios. Como testimonio de esto, la Agencia Nacional de Cibernética y Cripto del país firmó un memorando de entendimiento con Huawei sobre el desarrollo de capacidades de ciberseguridad en 2019. Este acuerdo luego se actualizó a un acuerdo tripartito con un instituto de tecnología líder en Indonesia en 2021.

Para Estados Unidos o Australia, la idea de que una agencia de seguridad cibernética firmaría un acuerdo de este tipo con Huawei podría parecer absurda, especialmente considerando que el gobierno chino puede obligar a las empresas chinas a ayudar con sus esfuerzos de inteligencia.

Pero para Indonesia, estas preocupaciones sobre la seguridad del Estado se ven superadas por los beneficios de capacitación y tecnología que brindan empresas como Huawei. Como nos dijo un alto funcionario del gobierno de Indonesia: “Si tenemos miedo constantemente, nuestro desarrollo se estancará”.

Si Estados Unidos y sus aliados y socios quieren competir con China en países en desarrollo como Indonesia, entonces, al igual que Huawei, deben involucrarse en el negocio de ofrecer beneficios tangibles que respondan a necesidades reales. (...)

Estados Unidos y sus aliados y socios han estado ausentes en la acción sobre capacitación tecnológica en Indonesia y otras economías en desarrollo clave en el Indo-Pacífico. Es hora de que vuelvan al juego."

