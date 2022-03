Huawei apunta a Rusia y firma 5G en Brasil y Turquía

M-MIMO es una tecnología que amplía el rango de transmisión de la señal utilizando una gran cantidad de antenas y ayuda a entregar datos con mayor calidad.

Para el proyecto 5G City, la red M-MIMO puede maximizar la velocidad de transmisión 5G con una latencia ultrabaja.

Turquía

Además, Turk Telekom ha firmado un Memorando de Entendimiento con Huawei para el desarrollo de tecnologías relacionadas con las redes 5G en Turquía.

“Türk Telekom ha sido nuestro socio estratégico desde el comienzo del viaje a Turquía”, dijo Jason Lee, CEO de Huawei Turquía.

Huawei ha colocado 1 de sus 19 centros de investigación y desarrollo en Turquía, con más de 750 ingenieros. Su rival Ericsson también ha establecido un centro de investigación y desarrollo en Turquía.

El CEO de Türk Telekon, Ümit Önal, dijo que las soluciones 5G son esenciles en áreas de transporte, salud, educación, agricultura, entretenimiento y urbanización.

Huawei Technologies ha anunciado que se centrará en el desarrollo de 10 sectores empresariales para sobrevivir a las sanciones estadounidenses, según un documento interno.

Huawei nombró a los nuevos sectores comerciales como "10 legiones" y cubren 10 subdivisiones:

medios interactivos, salud deportiva, chips centrales de visualización, redes de parques industriales, redes de centros de datos, bases de centros de datos, fuentes de alimentación modulares, pistas de aterrizaje de aeropuertos, servicio digital en electricidad y red de asuntos gubernamentales.

El documento fue firmado por su fundador Ren Zhengfei, quien también nombró a 10 "comandantes de las legiones".

Al explorar nuevas teorías y tecnologías, como MIMO de próxima generación y la IA inalámbrica, Huawei puede acercar sus tecnologías cada vez más al límited de la Línea Shannon Límite, dijo Guo.

El límite de Shannon o apacidad de Shannon se refiere a la tasa máxima de datos sin errores que teóricamente se pueden transferir a través de un canal si el enlace está sujeto a errores de transmisión de datos aleatorios, para un nivel de ruido particular. Fue descrito por primera vez por Claude Shannon (1948), y poco después publicado en un libro de Shannon y Warren Weaver titulado The Mathematical Theory of Communication (1949), creando la disciplina moderna de la teoría de la información .

"Estamos explorando de manera proactiva nuevas tecnologías para remodelar la arquitectura. Por ejemplo, estamos integrando tecnologías fotónicas y electrónicas para resolver problemas clave y los cuellos de botella técnicos que enfrentan los chips", dijo Guo.

Justo antes del MWC, Huawei lanzó 7 productos de 'oficina inteligente' en Barcelona, que van desde una computadora portátil hasta su primera tableta de tinta electrónica MatePad Paper.