Cornelio Saavedra, otra víctima de Bartolomé Mitre

Y es un dato concreto que Bartolomé Mitre se desentendió, tal como otros porteños, de integrar a esa geografía tan relacionada con la independencia, con la Confederación que pasó a República, y que de federal se hizo unitaria luego de 1853.

Hubo bolivianos el 9 de julio de 1816 declarando la independencia y por eso es absurdo todo lo que ocurrió después.

Los argentinos reclaman las Malvinas / Falkland, pero antes se desvincularon o deshicieron de Uruguay y de Bolivia.

Una bio

Cuando Cornelio contaba con 8 años de edad, su familia se trasladó a Buenos Aires y él fue alumno del Colegio de San Carlos, actual Colegio Nacional Buenos Aires, en el cual destacó en Filosofía y Gramática Latina.

No llegó a finalizar sus estudios porque tuvo que hacerse cargo de la estancia de la familia.

Y la vida se le vino encima. En 1788 se casó con su prima hermana, María Francisca Cabrera y Saavedra, aunque enviudó 10 años después.

En 1797 fue ingresado al Cabildo de Buenos Aires, el gobierno del Virreynato. Fue regidor y alcalde de 1er. voto.

En 1801, Saavedra volvió a casarse, esta vez con Saturnina Bárbara Otálora y del Ribero, hija de un adinerado comerciante.

En 1805 fue designado administrador de granos, que distribuía los cereales en la Ciudad.

PATRICIOS_4.jpg Regimiento de Patricios, una de las claves del ascenso de Cornelio Saavedra en la política del Virreynato del Río de la Plata.

Luego llegaron los ingleses. Una anécdota: Santiago de Liniers y Bremond estaba en la Ensenada de Barragán y vio a los buques del comodoro Home Popham. Mandó aviso al virrey Rafael de Sobremonte pero no recibió orden de atacar, sino de regresar a Buenos Aires.

Después de la Reconquista, Santiago de Liniers fue virrey interino y ordenó la formación de milicias, según regiones y armas. Uno de los batallones más importantes en número fue el Cuerpo de Patricios, voluntarios de infantería oriundos de la Ciudad.

A ellos les fue concedida la posibilidad de elegir a sus jefes, y votaron por Saavedra.

Esteban Romero fue elegido comandante del 2.º Batallón.

José Domingo Urien, del 3.º Batallón.

Manuel Belgrano fue elegido sargento mayor (luego reemplazado por Juan José Viamonte).

Oficiales: Feliciano Chiclana, Vicente López y Planes, Martín Lacarra, Gregorio Perdriel y Eustoquio Díaz Vélez.

Saavedra propuso a monje franciscano Pedro Cueli, su vecino del obraje que tenía en las afueras de la Ciudad, como capellán.

El triunfo frente a los ingleses marcó un cambio político en la región: los criollos comenzaron a demandar más presencia y capacidad decisoria.

Desde 1808, Saavedra era un personaje de referencia inocultable en la Ciudad.

Él era más prudente o conservador o racional o adulto que Mariano Moreno y Juan José Castelli. Y era más confiable para ejercer el mando, según los vecinos.

En mayo de 1810 llegó al Río de la Plata la noticia de la caída de España en manos de Napoleón Bonaparte y la creación de la Junta de Sevilla.

Saavedra fue convocado por los revolucionarios pero también por el virrey en ejercicio, Baltasar Hidalgo de Cisneros, para reprimir.

Saavedra se puso del lado de los revolucionarios.

Las internas

Tras la llamada 'Revolución de Mayo', se instaló la 1ra. Junta y Saavedra fue designado presidente. Muy raro porque todos menos Miguel de Azcuénaga era masones. Pero aún así no lograron acordar cuestiones sencillas. Los personalismos destruyeron el espíritu francmason.

Saavedra vs. Moreno fue un clásico de la época. Saavedra logró embarcar a Moreno, quien murió en medio del Océano Atlántico, en misión diplomática a Inglaterra.

Una locura: viajar a pedir reconocimiento británico luego de haberlos expulsado 2 veces, en 1806 y 1807.

Ya había una Junta Grande, que no le fue bien.

Juan José Castelli hizo un desastre con el Ejército del Norte, lo barrieron en Huaqui; y Saavedra tuvo que viajar a ordenar la retirada. Quedó a cargo Domingo Matheu, quien firmó la creación del 1er. Triunvirato, otro fracaso.

Pero antes del 2do. Triunvirato, el 1er. Triunvirato embistió contra Saavedra, quien fue perseguido, juzgado y desterrado a la provincia de San Juan.

En el año 1818 fue rehabilitado gracias a otro masón, el director supremo Juan Martín de Pueyrredón, héroe de la Reconquista, amigo de José de San Martín.

Pueyrredón había sido elegido por los congresales reunidos en Tucumán, y en una situación muy complicada de las Provincias Unidas, designó jefe del Estado Mayor del Ejército a Saavedra. También comandante de campaña.

En 1822, Saavedra se retiró del ejército y falleció en la Ciudad el 29/03/1829.

Antes, aquel año, escribió su 'Memoria Autógrafa', en la cual explicó su visión sobre los diferentes asuntos en los que intervino, ya que había sido muy cuestionado y quería dejarles a sus hijos una explicación en primera persona.

Habrá que leerlo. En Mercado Libre se consigue.

saavedra3.jpg Texto de la Memoria Autógrafa de Cornelio Saavedra.

Memoria Autógrafa

El 19 [de mayo de 1810, el virrey Cisneros] nos citó para que a las siete de la noche estuviésemos todos en la fortaleza. [...] Se nos presentó el virrey y nos dijo: "Señores, se me ha pedido [... ]para convocar sin demora, al pueblo, a cabildo abierto, [pero] yo no he dicho que la España toda está perdida, pues aún nos que­dan Cádiz y la isla de León. Llamo a ustedes si están resueltos a sostenerme en el mando o no". Viendo que mis compañeros callaban, yo fui el que dijo al [virrey]: "Señor, ¿este territorio inmenso, sus millones de habitantes, han de reconocer soberanía en los comerciantes de Cádiz y en los pescadores de la isla de León? [...]. No, señor; no queremos seguir la suerte de España, ni ser dominados por los franceses: hemos resuelto reasumir nuestros derechos y conservarnos por nosotros mismos. El que dio autoridad a V.E. para mandarnos ya no existe; por consiguiente, V.E. tampoco la tiene ya, así que no cuente con las fuerzas de mi mando para sostenerse en ella". Esto mismo sostuvieron todos mis compañeros. Con este desengaño [Cisneros] terminó diciendo: "Pues señores, se hará el cabildo abierto que se solicita".

Habían pasado 2 días de su fallecimiento cuando la difundió 'El Tiempo':

"A las 8 de la noche del domingo murió repentinamente el Brigadier General Cornelio de Saavedra. Los buenos patriotas deben sentir su pérdida, por los servicios que aquel ciudadano ha prestado al país".

En diciembre, el gobierno del general Juan José Viamonte trasladó sus restos a un mausoleo de la Recoleta.

Juan Bautista Alberdi lo reinvindicó:

¿Que quería Saavedra? Que el gobierno argentino fuese obra de todas las provincias de la nación: ¡a eso llamaba Mitre, 'conservador'! ...el partido de Saavedra era el partido verdaderamente nacional. Pues quería que la nación toda interviniese en su gobierno.... ¿Que quería Saavedra? Que el gobierno argentino fuese obra de todas las provincias de la nación: ¡a eso llamaba Mitre, 'conservador'! ...el partido de Saavedra era el partido verdaderamente nacional. Pues quería que la nación toda interviniese en su gobierno....

Juan Manuel de Rosas dictó el siguiente decreto de honores póstumos:

“Buenos Aires, diciembre 16 de 1829.

El primer comandante de Patricios, el primer presidente de un gobierno patrio, pudo sólo quedar olvidado en su fallecimiento por las circunstancias calamitosas en que el país se hallaba. Después que ellas han terminado, sería una ingratitud negar a ciudadano tan eminente el tributo de honor rendido a su mérito, y a una vida ilustrada con tantas virtudes, que supo consagrar entera al servicio de su patria. El gobierno, para cumplir un deber tan sagrado, acuerda y decreta:

Artículo 1º: En el cementerio del Norte se levantará, por cuenta del gobierno, un monumento en que se depositarán los restos del brigadier general D. Cornelio Saavedra.

Artículo 2º: Se archivará en la Biblioteca Pública un manuscrito autógrafo del mismo brigadier general, con arreglo a lo que previene el decreto de 6 de octubre de 1821.

Artículo 3º: Comuníquese y publíquese.

Rosas – Tomás Guido”.

