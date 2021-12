Acusan a Nicolás Maduro de hacer "limpieza social"

Nicolás Maduro la acusó de “actos inmorales”. Ortega Díaz por su parte califica su gobierno como “terrorismo de Estado”.

Su rol en Venezuela

Si bien Luisa Ortega Díaz en la entrevista declaró que “como fiscal general de Venezuela, y en el marco de la colaboración entre poderes, siempre hice recomendaciones sobre las actuaciones equivocadas e ilegales en las que estaba incurriendo el Gobierno”; no todos coinciden con su versión.

El defensor de derechos humanos y desterrado del país, Lorent Saleh, brindó una entrevista y recordó cómo la estructura del Poder Judicial de Venezuela fue ajustada a favor de Nicolás Maduro. También aseguró que Luisa Ortega Díaz fue la "cabeza" del aparato represor que se instaló en el país bajo el gobierno de Hugo Chávez y se consolidó con la llegada de Nicolás Maduro al poder.

Luisa Ortega Díaz con chavez.jpg Luisa Ortega Díaz con Hugo Chávez.

Por último Ortega Díaz realizó una distinción entre Chávez y Maduro:

Los tiempos de Chávez no son los tiempos de Maduro y en la época del primero no se vivió lo que se ha vivido ahora. Los tiempos de Chávez no son los tiempos de Maduro y en la época del primero no se vivió lo que se ha vivido ahora.