11 años de la peor tragedia en Rosario: Una búsqueda de Justicia que se mantiene viva

A raíz de ello, el Gobierno de Santa Fe, en conmemoración a la fecha, inauguró un memorial en el lugar del hecho. En ese sentido, desde este martes, funcionará un "espacio cultural y educativo de la memoria y la música".

Claro está que el proyecto viene desde hace años, debido a que en 2019, el gobierno provincial firmó con los dueños de las viviendas siniestradas los convenios de compra de esas propiedades. Sin embargo, las actividades y la programación comenzarán el mes próximo. A partir de allí se iniciará la segunda etapa de la obra, que es la de la finalización de la escuela de música, el Profesorado N° 5931 "Carlos Gustavino".

image.png Los escombros se convierten en memoria, verdad y justicia. Foto: Farid Dumat Kelzi

Un pedido de Justicia que se mantiene vivo

A raíz de lo ocurrido, once personas fueron enjuiciadas, entre ellos personal de Litoral Gas, los administradores del edificio que contrataron los servicios del gasista, Carlos García, y su ayudante, Pablo Miño. Ambos cambiaban el regulador, porque desde hacía varios días que se olfateaba olor, cuando se produjo la fuga de gas que provocó el estallido, pese a que alcanzaron a escapar corriendo.

Todos fueron absueltos a excepción de García, quien fue condenado a 4 años por estrago culposo agravados. Desde abril de 2021, luego de una resolución de la jueza de Ejecución, Luciana Prunotto, el gasista cumple la condena en su domicilio por cuestiones de salud. Con 70 años, padece diabetes grado 2 e hipertensión.

Por su parte, la familia de una de las víctimas, Debora Gianángelo, fue la única que quedó como querellante en la causa judicial. A 11 años de la fatalidad, su hermano, Adrián, denunció que "La Justica falló al absolver a los culpables, negándonos cualquier sentido de paz y justicia".

image.png

"La impunidad no la vamos a aceptar", señaló y, sobre esa línea indicó que "No hay palabras para expresar la injusticia que sentimos al saber que los culpables gozan de libertad mientras nuestra hermana ya no está".

En ese sentido, la familia que presentó la causa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos remarcó: "Nuestra lucha por la justicia no cesará hasta que se haga valer la vida de mi hermana y se responsabilice a aquellos que le arrebataron el futuro".

Fuga de gas: Testimonios

Uno de los testimonios más duros fue el del portero de aquel edificio de Salta 2141. Pedro Flores, realizó una crónica de lo que le tocó atravesar en pocos minutos. "Había un olor a gas impresionante y el ruido era como una turbina o un helicóptero que estaba muy cerca", fueron sus primeras palabras.

Luego: "Bajé las escaleras y el olor era más intenso y estaba oscuro, no se venía nada. Me di cuenta que iba a suceder una catástrofe. Pensé que no iba a salir de ahí adentro. Salí a la puerta y me encontré con García y le dije qué había hecho, que iba a morir gente", agregó.

En ese interín, el gasista "se fue a buscar ayuda" y Flores reconoció: "Me sentí muy solo. No sabía qué hacer. Empecé a pedirle a la gente que se había juntado que se retiraran".

"Lo vi estallar y vi caer la torre del medio. Me sentí muy triste en ese momento. Sabía, conocía a la gente que vivía ahí adentro, sabía quiénes estaban y que la torre del medio había desaparecido. Veía caer camas, colchones, gritos de auxilio y estaba paralizado viendo lo que pasaba delante de mis ojos", lamentó.

image.png

Por otro lado, un testigo que vio a García retirándose del lugar le escuchó decir: "Vamos, vamos que hicimos cagada". Lo describió como un hombre de unos 50 años, morocho y de barba. "No tengo ninguna duda de haber escuchado esa frase. Sueño con la explosión, tengo pánico", aseguró.

Falencias estructurales. Un error humano. La vida de 22 personas. Un recopilado de indicadores que siguen siendo un objetivo común de las familias de las víctimas para que se haga justicia de una vez por toda y que paguen quienes realmente son culpables.

