Enzo Fernández no ocultó su debilidad por un cuasi villano: "Lo felicité"

No parecía un partido que el Betis fuera a perder. Lo dominaba con tranquilidad desde ese tanto tempranero. El Chelsea y su juego posicional no lograban incomodar a los dirigidos por Manuel Pellegrini. Allí, los hilos del equipo los manejaba Isco (Francisco Román Alarcón Suárez), ex futbolista del Real Madrid que ahora porta la número 10 en el Betis.