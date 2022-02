Transacciones SWIFT: El nuevo obstáculo para Rusia

Aún así,

la posible desconexión de la Federación Rusa del sistema SWIFT interbancario no es dramática ni fatal, ya que hay canales libres para transmitir información financiera

Dijo Anatoly Aksakov, jefe del comité de la Duma Estatal sobre el mercado financiero.

Los países occidentales en respuesta a una operación militar especial para desmilitarizar Ucrania prometen a Rusia nuevas sanciones duras. Entre otras cosas, hay declaraciones de que una de las opciones para las sanciones puede ser desconectar a Rusia de SWIFT.

La desconexión de Rusia de SWIFT es algo desagradable, pero no es dramático ni fatal, ya que SWIFT apareció y comenzó a usarse activamente a mediados de los 90, antes de que se usaran otros canales para transmitir información financiera, obviamente, pueden ser restaurado

dijo Aksakov en una entrevista en video con la Gaceta Parlamentaria.

Por otro lado, Varias firmas automovilísticas -Audi, Jaguar Land Rover, BMW, Mercedes-Benz, Citroen, General Motors- habrían comenzado a suspender el envío de coches a Rusia debido al ataque contra Ucrania, según informa Kommersant.

Recordó que en Rusia se ha creado un análogo de SWIFT: el Sistema de transmisión de mensajes financieros, en el que ya hay una gran cantidad de participantes.

Más de 400 participantes, las organizaciones rusas más grandes, y esto es más que en SWIFT de nuestras organizaciones

señaló Aksakov.

Hay un análogo similar en China , para conectar dos análogos: no hay un problema tecnológico especial, se trabajó en esta dirección, por lo tanto, los acuerdos mutuos, por ejemplo, con China no experimentarán problemas. Los indios estaban interesados en usar nuestro obviamente, esto también puede estar involucrado

Concluyó Aksakov.