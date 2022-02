El Presidente ya da por descontado el acuerdo. La idea es que el Gobierno lo apruebe en marzo. Lo podemos mandar el 5 o 6 de marzo al Congreso, luego del mensaje del Presidente. El Gobierno tiene que anunciarlo y ya al día siguiente empezar a cosechar algún beneficio El Presidente ya da por descontado el acuerdo. La idea es que el Gobierno lo apruebe en marzo. Lo podemos mandar el 5 o 6 de marzo al Congreso, luego del mensaje del Presidente. El Gobierno tiene que anunciarlo y ya al día siguiente empezar a cosechar algún beneficio

El medio argentino agregó: "Guzmán ya les dijo a los funcionarios que siguen la marcha del acuerdo que espera que las negociaciones que está llevando adelante por zoom con los técnicos del Fondo terminen de cerrarse la semana próxima. 'A partir de ahí, en unos días ya viaja Guzmán a Washington a firmar la Carta de Intención con los detalles del acuerdo y nosotros con eso vamos al Congreso para que se apruebe. Luego lo trata el Directorio del FMI'", explicó en off the récord a Clarín un ministro del Gabinete, a quien seguramente no le gustó lo que dijo la vocera presidencial Gabriela Cerruti contra los que deslizan trascendidos sin nombre y apellido.