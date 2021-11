Riesgo País al alza y bonos a nivel de 2001

performance bonos.png El Riesgo País en su nivel más alto desde la reestructuración de 2020 sigue golpeando a Argentina a la espera del acuerdo con el FMI

La derrota electoral del kirchnerismo no le dio aire a la Argentina en los mercados financieros, y el mundo no confía en el país y sus obligaciones de pago. Por tal motivo, desde la salida del default mediante la reestructuración realizada por el gobierno, en que el riesgo país fue cayendo a mediados de septiembre de 2100 a 1100 puntos básicos, que el indicador del JP Morgan no alcanza los niveles a los que llegó en el día de hoy con un pico de 1809 puntos. Finalmente el índice quedaría al cierre de la jornada en 1795 unidades.