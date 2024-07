¿Quién miente? Verdades "a medias" de YPF y Clarín sobre la supuesta reunión entre Marín y Kicillof

Marín le explicó que sin RIGI (Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones) Bahía Blanca pierde una inversión de magnitudes históricas: las plantas de licuefacción del gas de Vaca Muerta, que ni YPF ni su socia, la malaya Petronas, pueden financiar. Involucra US$ 10 mil millones en una primera etapa para llegar a US$ 30.000 millones e implica sumatoria de bancos y de contratos de compra para que los bancos otorguen los fondos Marín le explicó que sin RIGI (Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones) Bahía Blanca pierde una inversión de magnitudes históricas: las plantas de licuefacción del gas de Vaca Muerta, que ni YPF ni su socia, la malaya Petronas, pueden financiar. Involucra US$ 10 mil millones en una primera etapa para llegar a US$ 30.000 millones e implica sumatoria de bancos y de contratos de compra para que los bancos otorguen los fondos