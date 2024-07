GNL: Estalló la pelea entre el "expropiador serial" (Axel Kicillof) y el "desequilibrado" (Javier Milei)

La disputa por ver en qué provincia se construirá la planta de licuefacción de gas para exportar barcos de GNL (Gas Natural Licuado) con producción no convencional de Vaca Muerta suma así, en las últimas horas, un capítulo más.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/Kicillofok/status/1814784801917849976&partner=&hide_thread=false Enoja y, a la vez, entristece escuchar al presidente abordar un tema tan importante de manera tan superficial y grosera. Y, además, con tanta agresividad. No podemos naturalizar que quien conduce el Estado Nacional y representa a nuestro país se maneje con tanta… pic.twitter.com/6kAjc4DiFi — Axel Kicillof (@Kicillofok) July 20, 2024

El megaproyecto de la planta de GNL

El megaproyecto de GNL, en una primera etapa prevé un desembolso de US$10.000 millones, pero puede escalar a US$50.000 millones con todas las fases completas, tiene de fondo la adhesión o no al Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), aprobado en el Congreso dentro de la Ley Bases. "Es obvio que esa inversión se va a ir a otro lado, ¿vos vas a invertir donde está Kicillof?, ni de casualidad", continuó Javier Milei en una entrevista que le concedió al canal online 'Neura Media'.

Axel Kicillof le respondió al presidente desde su cuenta de X:

La construcción de la planta de GNL es una inversión muy importante tanto para nuestra provincia como para el país. Espero que YPF y Petronas manejen el tema con seriedad y profesionalismo, sin dejarse influenciar por los comentarios trasnochados que escupe a diario el presidente y que ya nos hicieron entrar en conflicto con nuestros socios comerciales más estratégicos como China, Brasil, España, Colombia y Francia La construcción de la planta de GNL es una inversión muy importante tanto para nuestra provincia como para el país. Espero que YPF y Petronas manejen el tema con seriedad y profesionalismo, sin dejarse influenciar por los comentarios trasnochados que escupe a diario el presidente y que ya nos hicieron entrar en conflicto con nuestros socios comerciales más estratégicos como China, Brasil, España, Colombia y Francia

Alejandro Dichiara habló de un "acuerdo político" por la Ley Bases

Dichiara.jpg

"Si la planta de GNL no va a Bahía Blanca, queda demostrado que hay un acuerdo político entre Milei y los gobernadores de Río Negro y Neuquén para que sus legisladores hayan votado la Ley Bases. De esa manera, él les da la inversión en Punta Colorada", afirmó el presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Alejandro Dichiara.

"Milei no solo no quiere a la provincia de Buenos Aires, sino que tampoco quiere a los bahienses", indicó Dichiara. "Cuando fue el temporal en diciembre, fue y les dijo 'arréglense como puedan' y ahora les saca la inversión más importante de su historia y de la región", añadió.

"Es un acuerdo vergonzoso si realmente no va la planta de GNL a Bahía Blanca", subrayó. "Lo que realmente me preocupa es la palabra de Petronas, porque ellos son los inversores. ¿Cómo van a hacer para ir a un puerto que no existe, en una ciudad de 40 habitantes, inhóspita? No sea cosa que la Argentina se pierda la inversión por culpa de este capricho", resaltó Dichiara.

"Que no se tergiverse que Axel Kicillof es el culpable. Eso es todo mentira. Primero que nos digan dónde se va a instalar la planta de GNL, que no nos corran con la vaina", afirmó el titular de la Cámara baja bonaerense. Y agregó:

El único culpable si la planta no se hace en Bahía Blanca es el gobierno nacional, es Milei El único culpable si la planta no se hace en Bahía Blanca es el gobierno nacional, es Milei

El RIGI bonaerense

"Axel Kicillof defiende a las pymes bonaerenses y las quiere poner en competitividad con cualquier inversión que pueda venir del extranjero, por eso no se adhiere al RIGI nacional", explicó Dichiara, y aclaró: "En el caso de hacer alguna excepción, como puede ser este caso de GNL, está pensado el proyecto de RIGI propio, que en los próximos días entrará a la Legislatura y será ley".

puerto bahía blanca.jpg Puerto de Bahía Blanca.

Es una iniciativa que está preparando el ministro de Producción, Augusto Costa, y aseguran estará listo en breve. De momento, ningún diputado provincial accedió al texto del proyecto.

"Allí pretendemos englobar requisitos que necesitan las compañías para llevar adelante el proyecto en Bahía Blanca: incluye la estabilidad tributaria por un periodo similar al que ofrece el régimen nacional y propone mejoras en el régimen tributario para grandes inversiones", explicó Axel Kicillof días atrás sobre la iniciativa.

Con o sin RIGI

"¿Para qué quiere hacer un RIGI distinto? Para hacerlo con sus ideas comunistas que hundieron a la Argentina?", declaró Javier Milei.

Mientras tanto, el mandatario rionegrino Alberto Weretilneck ya consiguió que la Legislatura provincial apruebe el proyecto de adhesión al régimen. Río Negro sería así la primera provincia que adhiera formalmente al RIGI, pese a que el gobierno nacional ni siquiera lo reglamentó aún en el 'Boletín Oficial'.

alberto weretilneck.jpg Río Negro sería la primera provincia que adhiera formalmente al RIGI, pese a que el gobierno de Javier Milei ni siquiera lo reglamentó aún en el 'Boletín Oficial'.

La disputa tomó otra dimensión cuando el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, dijo en una entrevista radial en mayo que "Sin el RIGI no hay construcción de la planta de GNL en la Argentina". "Es un proyecto de alrededor de 50.000 millones de dólares. Para lograr que se pueda desarrollar, hay que lograr que sea rentable a bajo precio, seguridad jurídica y todo lo que tiene el RIGI", había expresado Marín.

Terrenos

La incógnita de dónde se hará la planta de licuefacción está desde los inicios de la idea del megaproyecto. En septiembre de 2022, cuando YPF y Petronas presentaron el megaproyecto en el Centro Cultural Kirchner con la presencia del entonces presidente Alberto Fernández, el extitular de YPF, Pablo González, y el CEO de Petronas, Tengku Muhammad Taufik, la primera alternativa era Bahía Blanca, pero fuentes en off de la compañía argentina no descartaban en ese entonces otras posibilidades, como por ejemplo Río Negro.

En las últimas horas, fuentes de la provincia de Buenos Aires en diálogo con el sitio especializado 'EconoJournal' subrayaron que desde hace más de un año funcionarios de Axel Kicillof están en conversaciones con ejecutivos y técnicos de YPF y Petronas y analizando un terreno de alrededor de 1.400 hectáreas en el puerto de Bahía Blanca.

Pero desde que el gobierno nacional impulsó el RIGI para intentar concretar inversiones superiores a los US$200 millones creció la posibilidad de que finalmente este proyecto se realice en el puerto rionegrino de Punta Colorada, alrededor de 550 kilómetros más al sur de Bahía Blanca.

Más contenido en Urgente24

Santiago Caputo le sugirió a Javier Milei un "gran obsequio" para el campo

Impuesto a las Ganancias: El gobierno reglamentó los cambios, y rigen desde julio

Javier Milei mide como Axel Kicillof y Karina Milei como Mauricio Macri

"Javier Milei habló con Alfredo Astiz y Victoria Villarruel lo visitaba en su lugar de detención"

Fase 2 de Caputo/Milei: "Le queda grande el nombre, el acreedor no quiere renovar deuda"