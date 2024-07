"Javier Milei habló con Alfredo Astiz y Victoria Villarruel lo visitaba en su lugar de detención"

image.png El de Javier Milei, el libertario Benedit Beltrán, visitó en Ezeiza a detenidos por crímenes de lesa humanidad

Santiago Cúneo y la polémica visita de diputados a represores detenidos

“La que organizó la visita de los diputados a los autores de crímenes de lesa humanidad fue la propia Victoria Villarruel pero ella no podía por su cargo hacerse presente" sostuvo el conductor televisivo.

La pelea entre los integrantes del binomio presidencial hay que leerla bien. Aquellos que sueñan con una asamblea legislativa que designe al diputado Miguel Pichetto como presidente deberían saber que Villarruel jamás renunciaría ante la caída de Milei. Todo terminaría en ella porque Victoria no se iría a ningún lado. Sus jefes no se lo permitirían. La pelea entre los integrantes del binomio presidencial hay que leerla bien. Aquellos que sueñan con una asamblea legislativa que designe al diputado Miguel Pichetto como presidente deberían saber que Villarruel jamás renunciaría ante la caída de Milei. Todo terminaría en ella porque Victoria no se iría a ningún lado. Sus jefes no se lo permitirían.

Finalmente, cerró con una pregunta inquietante:

“¿Para quienes juegan los que piden esa asamblea del Congreso? Estamos en una crisis social y política, vivimos una situación mucho más grave”.