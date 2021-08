Prepagas: En medio de aumentazos, los K se despegan

Según el medio militante, "OSDE es la que más ganancias reporta" y "el caso de Swiss Medical merece un párrafo aparte" porque "el holding que maneja Claudio Belocopitt recibió más de 2.800 millones de pesos gracias al programa ATP. Belocopitt, dueño de Swiss Medical y del 40% del grupo de medios América, pasó de fugar 21 millones de dólares con Macri a ahorrarse el dinero de los sueldos con Alberto Fernández. Win win".

En tanto, "OMINT no presenta balances desde 2017".

Cristina Fernández reclama

En varias oportunidades, la vicepresidenta Cristina Fernández pidió una reforma del Sistema de Salud para tener mayor control de las camas que se ocupan, las prestaciones que se brindan y demás.

"Las prepagas no saben dónde colocar a la gente. Dicen los que saben que tal vez vengan otras pandemias. Lo peor que nos puede pasar es negarnos a discutir la realidad”, dijo la presidenta del Senado en un acto en la puerta del Hospital de Niños de La Plata, Sor María Ludovica.

"Díganme: ¿hoy no está integrado acaso a las patadas porque lo impuso la realidad integrando a todos los sistemas porque las prepagas no saben dónde colocar la gente porque no tienen, van a lo público y de lo público van a lo privado?”, disparó en junio pasado.

Tras las elecciones, ¿se viene el gran debate postpandemia?