Medicamentos: La suba en Santa Fe superó la inflación

image.png Desde el sector aseguran convenios con las obras sociales.

En base a eso, la referente hizo hincapié sobre el origen de estos retoques e indicó que "quienes forman los precios son los laboratorios".

Por otra parte, la administradora contó que las subas afectaron el nivel de ventas de las farmacias de la región santafesina ya que "La gente se cuida mucho, compra estrictamente lo necesario. Sobre todo el medicamento de venta libre, donde el paciente se llevaba una tira de ibuprofeno, una de paracetamol. Ahora no es tan simple, piensa un poco más las necesidades".

No obstante, esta situación no es la misma en aquellas drogas que el paciente requiere obligatoriamente. "Obviamente, ante una necesidad no tiene opciones, porque no es una elección el medicamento, es una necesidad. Se ha visto que la gente se preocupa más y compra lo que verdaderamente necesita", subrayó.

El golpe del DNU

Dentro de este contexto hay que remarcar que el decreto firmado por el presidente, Javier Milei, permite que cualquier punto de venta pueda dispensar remedios de venta libre. Sin embargo, desde el Colegio de Farmacéuticos recordaron que en Santa Fe sigue vigente la Ley Provincial N° 2.287, que regula el ejercicio profesional de este sector de la salud y lo deja a cargo exclusivamente de las farmacias, por lo que ese apartado del DNU no se aplica allí.

A raíz de eso, Cuello remarcó la importancia de la labor del farmacéutico que está capacitado para prescribir un medicamento de venta libre: "Hemos hecho muchísimas campañas sobre la importancia del farmacéutico y el medicamento y de no comprar en lugares no habilitados".

Pese a estar protegidos por la Ley, la tesorera mostró la preocupación del rubro por el DNU debido a que "Habilita otras cosas que no creemos que sean convenientes, devalúan el papel del farmacéutico".

Para finalizar, aseguró que el Colegio mantiene reuniones con legisladores de la provincia y la Federación para informar sobre las consecuencias de la desregulación que están dentro del DNU.

Postura Santa Fe

Más allá del planteo del DNU, los farmacéuticos santafesinos vienen realizando encuentros desde la semana pasada con diputados de la provincia para que "bajo ningún punto de vista permitan cambios en la venta de medicamentos".

Sobre eso, la presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Rosario, Claudia Varela, brindó declaraciones a "La Capital" y manifestó: "Estamos teniendo buena aceptación a nuestro planteo: pedimos que se defiendan el rol profesional del farmacéutico que estudió muchos años y se formó para asesorar y acompañar al paciente".

image.png Críticas hacia el DNU por la importancia del rol profesional del farmacéutico.

Al igual que Cuello, Varela criticó al DNU porque "devalúa el papel de los profesionales ya que entre otros puntos permite que la farmacia trabaje sin director farmacéutico presente, lo que nos parece inadmisible".

Con el permiso otorgado por el mega decreto nacional para que ciertos antídotos se vendan en cualquier lugar (kioscos, supermercados, mercerías o comercio del rubro que sea) "se pierde el control estricto que existe desde que el medicamento es elaborado, va a las droguerías y allí se distribuye en farmacias".

Esto da lugar al denominado mercado en negro "poniendo en riesgo la salud de la población" pero también la automedicación, el uso irracional de fármacos y hasta el tráfico de drogas, alertaron los profesionales del rubro.

"¿Quién va a controlar que alguien se lleve diez blísteres de un determinado fármaco si lo saca de una góndola del supermercado? Están fomentando una mal interpretada libertad que pone en riesgo la salud de las personas, es muy serio", apuntó Varela en modo de cierre.

