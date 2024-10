Hidrovía: Tras aumento del peaje, avanza el proceso de licitación

Por otra parte, se abordaron cuestiones de la seguridad de la navegación y la necesidad de la aplicación de nuevas tecnologías para actualizar las batimetrías y mejorar las zonas de espera para optimizar el tránsito fluvial.

Según lo comunicado por Nación, estos encuentros fueron oficializados por la disposición 20/2024 publicada en el Boletín Oficial. Al estar compuestos por personal técnico y profesional que brinda sus servicios en forma ad honorem, estas mesas no requieren de la utilización de fondos del Estado Nacional.

image.png La participación en las mesas fue amplia y variada, incluyendo a representantes de la Asociación de Prácticos de la República Argentina, la Bolsa de Comercio de Rosario y Santa Fe, cámaras empresariales como la Cámara Naviera Argentina y la Cámara de Puertos Privados Comerciales, así como sindicatos, como el de Conductores Navales, entre otros.

Licitación y futuro de la Hidrovía

Hace dos semanas, tal lo contó Urgente24, el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, participó del acto de celebraciones por el 140° Aniversario de la Bolsa de Comercio Rosario. Fue el escenario elegido donde anunció que el Gobierno trabaja en un nuevo proceso de licitación para concesionar la Hidrovía Paraná-Paraguay por otros 30 años y con riesgo 100% privado.

Dentro de su discurso, uno de los temas fundamentales fue el de la Hidrovía, un sistema crucial para la salida de buques de carga de numerosos países hacia el Atlántico.

En su exposición indicó que se proyecta que los pliegos de bases y condiciones para la licitación "estén confeccionados para fines de este año". Sobre esa línea, consultado por la posibilidad de tener cerrado el proceso licitatorio para el 2025, Caputo aseguró: "Sí, lo vamos a tener finalizado. Sean más que optimistas".

Argentina aumentó el peaje internacional

A través de la resolución 22/2024 de la Subsecretaría de Puertos y Vías (SPVN) el Gobierno decretó un aumento del 40% en dólares para el peaje internacional de la Hidrovía Paraná-Paraguay. La disposición firmada por Arreseygor también dispuso un importante aumento en la tarifa del transporte de cabotaje.

El dictamen elevó el costo del peaje internacional de US$ 3,06 a US$ 4,30 por Tonelada de Registro Neto (TRN). Pese a que el incremento es importante, es considerablemente menor al US$ 1,92 (63%) que pretendía implementar Milei. Esta disminución se debió a que el Gobierno desistió de realizar algunas obras de acondicionamiento, lo que permitió descontarle US$ 0,68 a la suba inicial.

Cabe remarcar que, por dicha Hidrovía, sale el 80% de las exportaciones agropecuarias y el 90% del tráfico de contenedores de Argentina. Por este motivo, este retoque había sido rechazado por las cámaras empresariales y entidades que trabajaban con la vía navegable, debido a que representa mayores costos por las exportaciones agropecuarias y la importación de insumos.

