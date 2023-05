Sustancias y productos químicos: 3,6%

Madera, papel, edición e impresión: 4,2%

Alimentos y bebidas: 0,8%

Productos textiles: 0,7%

De acuerdo a estos datos, los sectores que más contribuyeron al crecimiento interanual de la industria en marzo fueron:

Industria automotriz: 17,4% interanual (i.a.)

Metálicas básicas: 8,4% i.a.

Otros equipos, aparatos e instrumentos: 17,2% i.a.

Refinación de petróleo: 17,2% i.a.

En tanto, en la medición intermensual fueron:

Alimentos y bebidas: 3,7% vs. febrero 2023

Industrias metálicas básicas: 3,7% intermensual

Otros equipos, aparatos e instrumentos: 9,1% intermensual

Con respecto a la Industria automotriz, la que más contribuyó a este aumento, explican que la fuerte suba se debió a una mayor demanda, tanto por parte del mercado interno como externo.

En lo que respecta al mercado interno, el informe del Indec señala que: las ventas a concesionarios de automóviles y utilitarios nacionales registran un crecimiento interanual de 45% en marzo, y acumulan una suba interanual de 37,9% en el primer trimestre del año. Asimismo, se refleja una mayor participación en las ventas a concesionarios de automóviles y utilitarios nacionales respecto al total de ventas de unidades a concesionarios, que representa el 65,7% en el acumulado del primer trimestre de 2023.

En cuanto a las exportaciones de automóviles y utilitarios nacionales, según la información de ADEFA, aumentan interanualmente 31,7% en marzo. Las ventas externas de utilitarios suben 43,3% respecto a marzo de 2022, mientras que las ventas externas de automóviles aumentan 18,2% para la misma comparación. Del total de unidades exportadas de automóviles y utilitarios en el primer trimestre de 2023, el 56,8% se destinó a Brasil, país que presenta una suba interanual de 25,6% en marzo. Asimismo, se evidencian incrementos interanuales en los envíos al exterior de automóviles y utilitarios a Perú, Colombia, Chile y México.

Por otra parte, los sectores afectados por la sequía con incidencia negativa en la industria en la medición interanual de marzo fueron molienda de oleaginosas (-21,3% i.a.), molienda de cereales (-2,4%), y agroquímicos (-16%).

Las expectativas de la demanda interna, para el segundo trimestre del año, se mantienen muy parejas:

image.png Fuente: Indec

Mientras que, las expectativas generales de las empresas relacionadas con las obras privadas se mantienen positivas para los próximos meses. El 64,1% de las encuestadas esperan que el nivel de actividad no cambie; el 11,5% que aumente y el 24,4% que disminuya.

Más allá de estos datos, una de las cosas más criticadas es falta de insumos importados y, como detalla Dario Epstein, director de Research for Traders:

Todos se quejan de la falta de insumos importados, pero cuando miro los montos importados (Dólares nominales) dicen otra cosa. Todos se quejan de la falta de insumos importados, pero cuando miro los montos importados (Dólares nominales) dicen otra cosa.

"Desde 2013, nunca se importó tanto en el primer trimestre del año como en 2023. La excepción fue 2022."

image.png Fuente: Indec

Sergio Massa: "Exponer diferencias en una primaria provoca incertidumbre"

Tal como informó Urgente24, Sergio Massa genera consensos positivos y negativos, a la vez. Por un lado, todos coinciden en que fue su intervención lo que impidió que la economía argentina explotara, con graves consecuencias institucionales para el gobierno del Frente de Todos en particular y la Nación en general.

Sin embargo, a la vez, todos coinciden en que la inflación, alentada por la sequía, arroja dudas sobre su eventual presidencialidad, riesgo con el que debe convivir cada día. Por esto mismo, ayer (9/5), en la conferencia de AmCham, Massa dijo que:

"Un gobierno, por más que sea un gobierno de coalición, tiene la obligación de dar certidumbre, y parte de esa certidumbre es no exponer a la sociedad sus debates internos. Nosotros nos tenemos que pelear puertas adentro. Esto de querer exponer en una primaria si el gobierno tiene diferencias o no las tiene, la verdad que me parece un gravísimo error. Nosotros estamos para decirle a la gente cómo va a ser el mañana y no para llenarlos de preguntas al que ya tiene mil preguntas el día a día de su vida"

