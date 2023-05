"Exponer diferencias en una primaria provoca incertidumbre"

https://twitter.com/AgenciaTelam/status/1656047641560768513 Massa (@SergioMassa): "La capacidad de intervención del Banco Central es irrenunciable"



Lo destacó el ministro de Economía, en la nueva edición del "Amcham Summit" pic.twitter.com/ePK2468yIk — Agencia Télam (@AgenciaTelam) May 9, 2023

Reservas

"El cierre del '22 había sido con US$ 8.800 millones de reservas netas positivas, básicamente producto de un trabajo que se hizo entre agosto y diciembre para tratar de recuperar y de consolidar reservas, y apareció la sequía más grande de la historia. Uno podría decir que sobre US$ 42.000 millones de producción esperada y exportaciones, vamos a cerrar el año en US$ 27.000 millones, 26.000, algunos dicen 24.000, con el impacto que eso tiene en la perspectiva de acumulación de reservas."

"La primera decisión tuvo que ver con lo energético; dejamos de importar casi US$ 1.900 millones porque decidimos avanzar a fondo con la construcción del gasoducto. El viernes se hace la última soldadura, a las 14:00 los invito a compartir vía streaming lo que va a representar un hecho histórico: la última soldadura del gasoducto Néstor Kirchner con lo que representa en términos de ahorro de importación de energía."

"La segunda canasta tiene que ver con la estacionalidad. Habitualmente la Argentina compraba spot, energía de barcos en el invierno, aprovechamos el final del invierno europeo, hicimos una compra anualizada que la pagamos mensualizada y eso que en el Presupuesto aparecía como una cuenta de US$ 3.800 millone, nos cuesta en realidad 1.900 millones de dólares: ahí tenés 3 lucas y media, 4 lucas menos."

"Después tenés una segunda canasta que activamos hace algunas semanas que tuvo un primer impacto muy fuerte en abril; US$ 1.400 millones que dejaron de ser presión sobre dólar porque se transformaron en yuanes. La canasta yuanes para que se entienda de abril a agosto va a ser US$ 5.000 millones, que son US$ 5.000 millones menos que salen como dólares de la Reserva del Banco Central."

"Un swap que integralmente abarca US$ 19.000 millones, o sea, hasta dónde podría ir la Argentina en el uso de ese swap, hasta US$ 19.000 millones si se dieran las condiciones políticas y si el Banco Central chino accediera. Hasta acá la operación es por US$ 5.000 millones y además en junio viene la renovación y seguramente la posibilidad o la oportunidad argentina y ampliar esa operación."

"El número que publicó el INdEC muestra que a pesar de las restricciones con las que se enfrenta la Argentina, el nivel de actividad industrial volvió a crecer."

Programa con FMI y rol del BCRA

La Argentina tiene una operación de crédito con el FMI que en este momento supone todo tiempo el desembolso y reembolso por pagos de derechos de giro. El Fondo plantea en el último Summit la idea de que la sequía se transformó en un 'game changer' del programa e invita a la Argentina a rediscutir dentro del programa para no tener que armar un programa nuevo e ir al Congreso a buscar las mayorías especiales. Se invita a repensar los objetivos de corto, mediano y largo plazo. La Argentina tiene una operación de crédito con el FMI que en este momento supone todo tiempo el desembolso y reembolso por pagos de derechos de giro. El Fondo plantea en el último Summit la idea de que la sequía se transformó en un 'game changer' del programa e invita a la Argentina a rediscutir dentro del programa para no tener que armar un programa nuevo e ir al Congreso a buscar las mayorías especiales. Se invita a repensar los objetivos de corto, mediano y largo plazo.

"Una vez que terminemos las operaciones que vinculan a los flujos comerciales vamos a mirar cómo diseñar los flujos y los eventuales desembolsos o reembolsos en el programa del Fondo, más allá de que ya estamos discutiendo con el Fondo objetivos y metas."

"El 'front load' es estatutariamente una de las herramientas que tiene el Fondo para llevar adelante. Está todo sobre la mesa en la discusión con el Fondo, absolutamente todo. Y además hay una cuestión que para nosotros es central, que es la capacidad de intervención del Banco Central, que es irrenunciable, básicamente porque los años políticos y electorales en la Argentina siempre generan esta idea de, 'me preservo, dolarizo cartera', generan esta sensación de incertidumbre, y obviamente que el Banco Central tenga capacidad de intervención y que el Estado tenga alguna capacidad de intervención es para tener, no herramientas para distorsionar mercados, sino herramientas para generar certidumbre, tranquilidad, en momentos en que la incertidumbre política puede generar alguna situación de dificultad."

https://twitter.com/canal26noticias/status/1656059927809388544 Sergio Massa, en el AmCham Summit 2023: “El FMI dijo que la sequía es un cambio de juego para el programa” https://t.co/LQNKeRzBzX — CANAL 26 (@canal26noticias) May 9, 2023

Inflación

"Cuando vos mirás 6% del PBI de emisión en el 2020, 3,2% de emisión en 2021, 1,4% de emisión entre enero y agosto del' 22, obviamente generan un volumen de pesos que de alguna manera vos tenés que ir, sin frenar el nivel de actividad económica, tratando de sostener la capacidad de funcionamiento del circuito económico y sin generar situaciones que generen empobrecimientos forzados por procesos más vinculados a decisiones monetarias que a la realidad económica, tenés que ir construyendo un sendero difícil de recorrer cuando aparecen tormentas."

"Si mirás agosto-diciembre del 2022, 40% de caída real del gasto, no se utilizaron adelantos transitorios del Tesoro y financiaste al grueso del sector público con financiamiento genuino. Eso terminó generando que en noviembre y diciembre, tuviste de 7,5% una caída a 5% de la inflación."

Cuando programamos el año pensábamos que a la Argentina iban a ingresar 100 y cuando terminó la sequía y terminamos de ver diagnóstico e impacto, a la Argentina le ingresaron 80. Tenés que rehacer tu realidad y fijar prioridades sobre la base de garantizar estabilidad. Cuando programamos el año pensábamos que a la Argentina iban a ingresar 100 y cuando terminó la sequía y terminamos de ver diagnóstico e impacto, a la Argentina le ingresaron 80. Tenés que rehacer tu realidad y fijar prioridades sobre la base de garantizar estabilidad.

"Tenemos que generar incentivos para tratar de bajar la inflación, pero el incentivo más fuerte es darle estabilidad al grueso del marco económico."

"El gran desafío que enfrenta el gobierno es resolver el problema que tenemos en términos del valor del ingreso."

Financiamiento del sector público

"Cuando vos mirás el 'press release' de diciembre del Fondo, dice que el principal desafío que va... Todavía no había aparecido la sequía, ¿no? El principal desafío que va a recorrer el gobierno argentino es el financiamiento del sector público. En el primer trimestre aparecen torres, usaron o paredones, no me acuerdo la palabra, insalvables. La verdad es que este es un tiempo para tener determinación, para ser creativo, para ser audaz."

"Lo cierto es que el primer cuatrimestre, que aparecía como el cuco invencible en términos de financiamiento del sector público, todas las licitaciones tuvieron inclusive resultado de saldo neto positivo de financiamiento, en algún caso con saldos del 1% al 2% y en otros casos con saldo de hasta el 6% después aparece mayo y junio te diría que junio es bastante más accesible que mayo por la composición del vencimiento."

"Pero también entendemos que el vencimiento de mayo es un vencimiento que, trabajando de manera inteligente con los bancos, con los fondos comunes de inversión, con los inversores institucionales, se puede recorrer perfectamente."

¿El 2do. semestre por qué no me preocupa? Porque el 85% aproximadamente de la tenencia de los vencimientos del 2do. semestre es intra sector público. Y entonces en todo caso será una tarea de ordenamiento dentro del sector público para que el funcionario, el sector de la administración que tiene un vencimiento tenga las herramientas para poder seguir gestionando sin afectar la curva de financiamiento del sector público. ¿El 2do. semestre por qué no me preocupa? Porque el 85% aproximadamente de la tenencia de los vencimientos del 2do. semestre es intra sector público. Y entonces en todo caso será una tarea de ordenamiento dentro del sector público para que el funcionario, el sector de la administración que tiene un vencimiento tenga las herramientas para poder seguir gestionando sin afectar la curva de financiamiento del sector público.

"El desarrollo de un mercado de capitales local más atractivo, más grande, más voluminoso, y con más instrumentos es una tarea que desde el 10 de diciembre en adelante el próximo gobierno tiene que poner sobre la mesa porque es un desafío a recorrer."

"No fue tan valorado, pero el canje que permitió empezar a poner vencimientos saltando la barrera de la elección fue tal vez el éxito más importante nuestro dentro de la administración como equipo, que permitió saltar la idea de que la elección es incertidumbre y no sabemos lo que viene, que es esta cosa que me decían que hoy también reinaba un poco entre los asistentes, digamos, esta idea de volatilidad política por falta de liderazgo fuertes de un lado o del otro o por falta de certidumbre respecto al proceso electoral."

Sobre su eventual candidatura

"Tuve la fortuna, desde los 27 años de tener todas las responsabilidades que alguien, en la vida institucional de un país puede tener; fui director de ANSeS a los 29 años, diputado a los 27, fui intendente… Jefe de Gabinete, ahora me tocó esto de enfrentar este proceso desde Economía… a veces no es sólo lo que uno quiere sino el contexto."

"Dos cuestiones de contexto que para mí son centrales, una es la familiar. Yo tengo hijos adolescentes; cuando son chicos cada uno los puede arrastrar a donde quiere porque son chicos, cuando empiezan a ser adolescentes o grandes ya es distinto. El tema del contexto familiar para mí es todo un tema. La familia que tengo es lo más importante que construí en mi vida. Eso es un condicionante."

2do., creo que un gobierno, por más que sea un gobierno de coalición, tiene la obligación de dar certidumbre, y parte de esa certidumbre es no exponer a la sociedad sus debates internos. Nosotros nos tenemos que pelear puertas adentro. Esto de querer exponer en una primaria si el gobierno tiene diferencias o no las tiene, la verdad que me parece un gravísimo error. Nosotros estamos para decirle a la gente cómo va a ser el mañana y no para llenarlos de preguntas al que ya tiene mil preguntas el día a día de su vida. 2do., creo que un gobierno, por más que sea un gobierno de coalición, tiene la obligación de dar certidumbre, y parte de esa certidumbre es no exponer a la sociedad sus debates internos. Nosotros nos tenemos que pelear puertas adentro. Esto de querer exponer en una primaria si el gobierno tiene diferencias o no las tiene, la verdad que me parece un gravísimo error. Nosotros estamos para decirle a la gente cómo va a ser el mañana y no para llenarlos de preguntas al que ya tiene mil preguntas el día a día de su vida.

"Uno no es sólo uno sino también las circunstancias que lo rodean. Yo soy parte de una coalición de gobierno. Quiero que mi coalición de gobierno siga gobernando, y para eso lo que tenemos que decirle a la gente es lo que nos tocó resolver, lo que no pudimos resolver y hacia dónde vamos."

¿Qué le diría al próximo Presidente?

Que sobre 5 temas tiene que construir políticas de Estado. Que sobre 5 temas tiene que construir políticas de Estado.

"1ro. sobre el tema alimentario, porque Argentina es uno de los grandes productores mundiales de proteínas y una de las reservas más importantes de agua."

El 2do. tema es la seguridad energética. El oil and gas es para la Argentina un cambio de paradigma económico en términos del PBI argentino."

El 3ro. es el recurso mineral. Vamos a pasar de 3.000 millones de dólares de exportaciones de mineras 2021 a casi 19.000 en el 2030."

"También la economía del conocimiento. Estamos con un programa de Argentina 4.0 que está preparando 70.000 programadores con una inversión pública muy grande. En la agenda de la economía del conocimiento lo mejor que puede hacer el próximo gobierno es obligar que en la escuela secundaria la programación sea parte del aprendizaje de los alumnos."

El 5to. punto es la agenda institucional. Para que se entienda, cuando un gobierno elige un rumbo y aparecen a defender intereses prebendarios con instrumentos de la justicia que terminan, desde la idea de la emergencia, siendo instrumentos permanentes, estamos frente a un problema."

"Los instrumentos de emergencia que tiene para aplicar la justicia deben ser de emergencia, y los remedios de fondo son los fallos de fondo, pero no podemos seguir en un esquema en el cual los remedios transitorios para evitar abusos del Estado se terminen transformando en medidas permanentes de protección de intereses prebendarios de sectores económicos."

-----------------

Más contenido en Urgente24:

A meses de cumplir 80, Robert De Niro fue papá por 7ma vez

Espert, 'frizado' por JxC: "Todavía no se cerró ningún acuerdo"

Córdoba: JxC importa tridente presidenciable (¿ponen orden?)

Horacio Rosatti y la inconstitucionalidad de exigir la 'maquinita' del BCRA

Advierten sobre un gran terremoto en zona central de Chile