Dolarización y BCRA: Cómo viene el tema reservas

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fguspaqui%2Fstatus%2F1740812764648804607&partner=&hide_thread=false Desde eñ 13 de diciembre el BCRA acumuló compras por US$ 2.862 millones, la cifra más alta para un mes en el 2024 — Gustavo P Quintana (@guspaqui) December 29, 2023

Al concluir la última jornada de 2023, el saldo de reservas brutas alcanzó los US$ 23.071 millones, reflejando un incremento de US$ 2.151 millones tras la devaluación del 12 de diciembre. Sin embargo, a lo largo del año, experimentó una disminución de US$ 21.527 millones en comparación con los US$ 44.598 millones que presentaba al cierre de 2022.