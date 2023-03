Dólar soja 3 y dólar agro: Efectos de corto y largo plazo

VENTA DE RESERVAS



El BCRA anota hoy 19 ruedas consecutivas de ventas, arrojando los siguientes números:



- Ventas 2023: U$S -2.993M

- Ventas Mar.-23: U$S -1.911M

- Promedio diario 2023: U$S -48M

- Promedio diario Mar.-23: U$S -87M



Ante esto, se vendría un "Dólar Agro".. pic.twitter.com/j8YX21UKH2