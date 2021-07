Dólar: La absurda estrategia de Pesce y Guzmán

En lo que va de la semana, la autoridad monetaria lleva "quemando" más de US$140 millones, al tiempo que gastó más de US$231 millones para pagar al Club de París. A su vez, falta lo de la semana próxima: se espera un giro de US$350 millones para cancelar un pago con el FMI.

image.png El dólar volvió con todo. Todavía no comenzó agosto y el BCRA ya comenzó a quemar billetes verdes para controlar la crisis cambiaria. La elección general es el domingo 14 de noviembre.

Por qué sube el dólar blue

El punto es que el Tesoro le pidió asistencia al BCRA para financiar lo que el ministro de Economía Martín Guzmán no logró cubrir con la emisión de Letras.

El analista financiero Christian Buteler advirtió sobre este punto:

El Tesoro termina Julio con un financiamiento neto de +$33.600 millones a lo que deberíamos sumar (hasta ahora) los $180.000 millones que le girará el BCRA. Si no controlan el gasto se complica El Tesoro termina Julio con un financiamiento neto de +$33.600 millones a lo que deberíamos sumar (hasta ahora) los $180.000 millones que le girará el BCRA. Si no controlan el gasto se complica

Entonces, apuntó: "Dicen que el Blue es un mercado pequeño, en un país donde la economía informal es casi del 50%. No es un mercado pequeño, es un mercado atomizado. Si pudieran registrar las operaciones de los muchos comercios y oficinas por barrio donde se cambian dólares se darían cuenta. El gobierno no quiere ver subir las brechas, pero con una inflación del 3% mensual, una suba del dólar oficial del 1% mensual y más pesos en la calle no queda otro camino que aceptar mayor brecha o poner dólar. Elige tu propia aventura.

Señores, no se rompan la cabeza en ver cómo trabar el acceso a los dólares, cómo hacer que el dólar que figura en los medios no refleje la realidad. Si quieren dejar de hundirse, hay que dejar de cavar. Si quieren que el dólar no suba, primero dejen de emitir pesos. Fin".

En tanto, el analista económico Salvador di Stéfano consideró: "Si el BCRA vendió 140 millones en 2 días, esto implica que absorbió pesos, casi los mismos que emitió el BCRA para financiar la tesorería. Esto podría frenar el avance de los dólares alternativos".

El economista Juan Ignacio Paolicchi agregó: "El Tesoro colocó $150.000 millones en la licitación de hoy (28/07). Total del mes: $340,8 mil millones vs. vencimientos por $303 mil millones. Financiamiento neto más bajo desde marzo (113%), que se complica a medida que la brecha escala y Finanzas no convalida subas de tasas significativas".

Resulta absurdo e insólito esta estrategia del equipo económico. Inconducente.