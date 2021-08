Dólar CCL: El cepo del BCRA a los dólares financieros

Piden cuenta en el exterior a nombre de uno, no podrá pagarse a terceros Piden cuenta en el exterior a nombre de uno, no podrá pagarse a terceros

Lo que hará el BCRA desde hoy es pedir a aquellos que operen con bonos para hacer CCL, que estas compras se realicen desde una cuenta bancaria a nombre del cliente y sea liquidada en otra de las mismas características.

Si las operaciones se realizan contra cable, es decir se liquidan en cuentas del exterior, el BCRA también les exigirá a las entidades del mercado cambiario que estas cuentas off shore estén a nombre del cliente que realiza la operación. "Contra cable sobre cuentas bancarias a nombre del cliente en una entidad del exterior que no esté constituida en países o territorios donde no se aplican, o no aplican suficientemente, las Recomendaciones del GAFI", detalló el Central en un comunicado. Es decir, el inversor necesitará su propia cuenta en un banco, y no podrá utilizar la cuenta de la ALYC.

"En ningún caso, se permitirá la liquidación de estas operaciones mediante el pago en billetes en moneda extranjera o mediante su depósito en cuentas custodia o en cuentas de terceros", explicó el organismo.

El BCRA viene convalidando tasas al alza desde el viernes último, luego que el INdEC informó que la inflación de enero se ubicó casi en el 3%. El fin de este nuevo cepo es controlar el volumen del contado con liquidación, y que el BCRA no gaste tantos dólares de sus reservas en salir a subsidiar el precio.

"Se terminó el comprar y vender para hacer operaciones cambiarias desde una cuenta abierta en una casa de bolsa: ya no podrás liquidar operaciones en esas cuentas, sino que tendrás que redireccionar los fondos a la cuenta bancaria en moneda extranjera a tu nombre. Creo que lo que buscan es terminar con el tan comentado rulo", explicó un operador local.

El conocido como "rulo" es un mecanismo para aprovechar la diferencia existente entre los distintos tipo de cambio surgidos tras la reinstauración del cepo y que, precisamente, tomó más vuelo cada vez que las restricciones se hicieron más duras. Se puede hacer con pesos para pasar a dólares o con dólares para pasarse a pesos, para evitar liquidarlo al cambio oficial.

Como se mencionó en el mercado sostienen que la norma busca controlar el volumen del CCL y apunta a que el BCRA aminore la pérdida de reservas que venía sufriendo al intervenir para evitar que se dispare la brecha cambiaria.

Pero en los hechos, implica una ampliación del cepo al tender a trabar giros a cuentas de terceras personas en el exterior.

https://twitter.com/BancoCentral_AR/status/1425959282755915779 Tomamos medidas para prevenir el lavado de activos y la evasión fiscal, acorde con las prácticas internacionales.

Más información https://t.co/vjFmQEG5ab — BCRA (@BancoCentral_AR) August 12, 2021

Lavado y evasión

Desde el BCRA se excusan explicando que "las tareas de supervisión de operaciones en el mercado financiero desarrolladas por los organismos reguladores detectaron prácticas que dificultaban el seguimiento de la ruta de los fondos, los que podría dar origen a denuncias ante la Unidad de Información Financiera (UIF)".

Y que también se comprobaron operaciones que facilitaban en algunos casos la elusión y en otros la evasión de impuestos, que serán investigadas por la AFIP.

El BCRA detectó que algunos inversores hacían CCL y dejaban los fondos en una cuenta de la Alyc en el exterior y después en la declaración jurada ponían que tenían un crédito con la Alyc y no pagaban tributos por esos dólares en el exterior, ni pagaban el impuesto a los débitos y créditos.