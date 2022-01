Cortes de luz: No descartan quitarle la concesión a Edesur

"Es un tema delicado, pero el Gobierno estudia todas las maneras de controlar a las empresas que tienen las concesiones y no cumplen, y Edesur no está cumpliendo con el servicio que tiene que dar. No solo porque hay cortes, sino también porque no atiende los reclamos, no atiende a los usuarios", respondió Gabriela Cerruti, vocera de la Presidencia en una conferencia de prensa que brindó en Casa Rosada, en la cual se la consultó por la posibilidad de quitarle la concesión a la empresa.