Conectividad global (Una argentina en Ginebra)

Como agencia especializada de las Naciones Unidas para las TIC (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones), la UIT actúa como una plataforma neutral e imparcial para coordinar el desarrollo del Marco de Acción de Áreas de Enfoque, definir brechas específicas y proponer intervenciones, promesas y políticas.

Desde el 23/05 está reunida en Ginebra la Comisión de Estudio sobre Principios Arancelarios y Contables y Cuestiones Económicas y de Políticas de Telecomunicaciones Internacionales.

Es un grupo de expertos internacionales que trabajó virtualmente durante 2 años durante la pandemia. Una de sus vicepresidencias la ocupa Bein desde hace 6 años. Algo bastante insólito, considerando que jamás se comunicó con ella la gente de la Enacom argentina.

La Comisión va a dedicar un año a preparar un workshop sobre OTT Taxation (tributación de los servicios Over de Top), un tema estratégico que, oh curiosidad, a la Argentina no parece preocuparle.

James Messer, fundador y CEO de Gotransverse, explicó en Forbes una de las aristas del concepto:

"Desde la pandemia, la demanda de servicios de entretenimiento en streaming ha estado en auge. A medida que los proveedores de servicios de comunicaciones (CSP) continúan agregando servicios de transmisión a sus ofertas, el mercado se vuelve cada vez más competitivo. Los ingresos en USA de las aplicaciones de transmisión aumentaron de US$ 7.100 millones en 2015 a US$ 24.100 millones en 2020. Según la consultora Gartner, la gestión de contenido de video, productos de medios y servicios de transmisión entre los CSP aumentará del 1% en 2020 al 40% para 2025. A medida que los CSP compiten por la posición en el mercado con los servicios de streaming over-the-top (OTT), la agrupación y la facturación se convierten en diferenciadores.

Hoy en día, muchos servicios OTT están disponibles, por lo que los CSP deben hacer que sus ofertas sean más atractivas mediante el uso de paquetes de servicios con precios combinados y escalonados para satisfacer la demanda de los consumidores. Para respaldar esos paquetes, los CSP necesitan una sólida plataforma de seguimiento de ingresos. Las compras de entretenimiento a pedido deben registrarse con precisión y coincidir con las cuentas de los clientes. Las tarifas de servicio deben asignarse para pagar a socios externos, como proveedores de contenido y titulares de licencias.

La facturación también debe incluir la conversión de moneda y los impuestos específicos de la ubicación para aquellos que brindan servicios a nivel internacional. Gracias a las nuevas ofertas y licencias, los servicios de transmisión también tienden a cambiar rápidamente, por lo que los CSP deben adaptar sus operaciones de pedidos al cobro para adaptarse a los nuevos servicios, las condiciones del mercado, las nuevas tecnologías, los precios y los cobros en consecuencia.

A medida que los servicios OTT continúan creciendo y se vuelven más sofisticados, las capacidades de facturación deben seguir el ritmo para cumplir con las expectativas de los clientes. Con demasiada frecuencia, los proveedores de servicios pasan por alto la facturación como parte de la experiencia del cliente. Sin embargo, las facturas mensuales sirven como un punto de contacto y un recordatorio del valor que obtienen los clientes de los servicios de transmisión.

Los investigadores predicen que el número de suscriptores de OTT en EE. UU. alcanzará los 252,8 millones de personas para 2026, lo que representa el 73% de la población. Solo este año, se espera que los suscriptores de OTT aumenten en 4,2 millones de espectadores.

Ahora, los ingresos de OTT provienen de una combinación de múltiples fuentes , incluida la publicidad de video a pedido (51,58%), suscripción de video a pedido (40,16%), pago por evento (5,1%) y descargas de video (3,16%). La mezcla y combinación de entrega de contenido y modelos de ingresos hacen que la orden de pago sea más compleja y que la precisión de la facturación sea aún más crítica.

A medida que los consumidores exigen más opciones de contenido de transmisión, se pone más énfasis en mejorar la experiencia del cliente. Los servicios a menudo están diseñados para satisfacer necesidades inmediatas, como la visualización bajo demanda y las conversiones de prueba gratuita. Los proveedores de servicios ofrecen paquetes de servicios personalizables que permiten a los clientes elegir los canales que desean. Los clientes también tienen más opciones cuando se trata de pagar por los servicios. Algunos servicios se incluyen con la facturación por cable o teléfono, y otros se pueden entregar como suscripciones mediante tarjetas de crédito, PayPal, Apple Pay u otros medios. A medida que crece la cantidad de opciones para los consumidores, el seguimiento del uso del servicio y la generación de facturas precisas se vuelve más complicado. Proporcionar facturas precisas y oportunas, descuentos y paquetes especiales contribuye a la satisfacción y retención del cliente.

Los proveedores de servicios OTT deben asegurarse de que los precios y la facturación se conviertan en extensiones positivas de la experiencia del cliente, lo que requiere una solución de facturación integrada y versátil.

A medida que las opciones de suscripción se vuelven más complejas, los CSP deben poder simplificar los precios y la facturación. Eso incluye incorporar sin problemas nuevos paquetes de servicios y proporcionar facturas transparentes y precisas.

Cualquier solución de facturación OTT debe realizar un seguimiento del uso de los suscriptores y proporcionar visibilidad de la facturación del servicio y varias formas de pago, como ofrecer un portal de pago y pagos móviles. Los CSP deben poder implementar muros de pago, incluida la conversión de pruebas en suscripciones. Muchos proveedores de OTT ofrecen facturas divididas y opciones como prepago, pospago y pago ahora. Los proveedores de servicios también están fomentando el prepago para aumentar los ingresos y promover la lealtad de los clientes.

La personalización de precios y el aprovisionamiento instantáneo se han convertido en un punto de venta, y el backend de facturación debe admitirlo para todo, desde pago por evento y acceso a actualizaciones de servicio. La gestión de perfiles y planes de suscripción también debe adaptarse a la facturación compartida, los planes familiares y otras opciones.

En el backend, el sistema de facturación debería simplificar las operaciones y acortar el tiempo de cobro. El reparto y la asignación de ingresos deben automatizarse para dar cabida a los socios de servicios. El reconocimiento de ingresos también debe automatizarse, con integración en los sistemas financieros y de CRM apropiados."

Menudo problema. La Argentina parece en otro canal.

---------------------------------

