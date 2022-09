¿Cómo reacciona el mercado local luego de la suba de la Fed?

image.png El último pico del dólar ($285) se dio el 1º de septiembre

La jornada también estuvo marcada por la performance del BCRA, la entidad monetaria logró sumar US$ 243 millones gracias a los US$ 351,576 millones ingresados por el dólar soja. En lo que va de septiembre, la autoridad monetaria acumula compras por más de US$ 2.781 millones.

https://twitter.com/SalvadorVitell1/status/1572686306798440449 TONELADAS SOJA 21/9



Faltan de registrar operaciones pero el volumen de hoy quizás supere al de ayer.



Rumor de expo que la semana que viene se comenzaría a negociar nuevamente al u$s oficial disparan ventas remanentes. pic.twitter.com/uDojXEog9S — Salvador Vitelli (@SalvadorVitell1) September 21, 2022

