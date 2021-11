Cavallo destrozó a Alberto y advirtió otro fogonazo

"Lo que pasa en Argentina es que mucha gente se beneficia por la inflación y creen que les puede resolver sus problemas. Por supuesto, no es la mayoría de la población, no es la gente más pobre ni la clase media, pero hay una tendencia que se ha ido consolidando en el tiempo y es que cuando, por ejemplo, una empresa o el Gobierno están muy endeudados y se insinúan problemas de naturaleza financiera, se piensa que un golpe devaluatorio e inflacionario resuelve el problema. No lo resuelve al problema sino que lo tira sobre la espalda del resto de la población licuando salarios y ahorros.