Argentina y "la fábrica de pobres": Urge un cambio de modelo

Ignacio Noel, dueño de Morixe, afirmó que "exportar es clave" pero aclaró que es complicado...

Además, afirmó que "los gobiernos en Argentina administran un esquema económico que es absolutamente inviable". Y lo explicó de la siguiente manera: "Pensemos que la Argentina es una empresa… y te dan la empresa con una sobrepoblación que recibe planes sociales. Es decir recibís la empresa con mucha más gente que la que puede producir algo y esa gente no la podes recortar. La nómina de Argentina INC. es fija, y la tenés que bancar. Exportás 60 mil millones de dólares y tenés una deuda que entre pública y privada equivale a 400 mil millones de dólares. Una empresa que debe 5 años de facturación está en la quiebra. Te lo garantizo. Tenemos una situación parecida hace 70 años.

En 2017 /2018, entre los que se llevaban dólares para gastar en el exterior y los que tenían posibilidad de guardar, se nos iba la mitad de lo que exportábamos. Hoy si traés los dólares a Argentina no te podés llevar los dividendos. En la medida que nosotros no atraigamos inversiones el Gobierno administra la pobreza. La Argentina no genera riqueza para la población que tiene y para el consumo per cápita que pretende tener", sentenció.

No podemos generar riqueza porque, según explica Ignacio Noel, "Argentina tiene el problema crónico de la falta de dólares. Dólares genuinos y generados a través de exportaciones. Nosotros éramos iguales que Canadá o Australia. Ellos avanzaron, tienen un ingreso per cápita 3 ó 4 veces más alto que el nuestro. Yo no escucho nunca que ellos tengan que salir a comprar dólares…".

"En Argentina el que genera los dólares no tiene derecho a reinvertir esa plata o a quedársela …. y está obligado a venderla a un precio que te impone el Banco Central. De ese modo se subsidian viajes como pasó en distintas épocas, o se los dan a sectores que consumen divisas como la industria automotriz, la electrónica en Tierra del Fuego, o a otras industrias que consumen muchos más dólares que los que generan. Entonces, mientras vos a los tipos que generan dólares les saques los dólares a un valor artificialmente bajo, lo que vas a hacer es que crezcan los sectores que consumen dólares baratos y no que crezcan los que generan dólares.

Es por eso que yo digo que la Argentina es una fábrica de pobres… hasta que no logre atraer inversiones no tiene salida, no es un problema de este Gobierno ni del anterior Gobierno,… es un problema en el que se tienen que poner de acuerdo los partidos mayoritarios o las coaliciones para llevar adelante un plan de desarrollo sí o sí. Vos necesitás atraer capital y por eso tenés que ponerte de acuerdo en varias cuestiones que son básicas y deberían ser independientes de quien gana las elecciones", sentenció.

Empleo informal, un desincentivo

El empresario afirmó también que los gremios tienen cada vez menos afiliados y las organizaciones sociales más. Y eso es porque "el trabajo formal es cada vez menor y el trabajo informal o en negro es cada vez mayor. Es un mensaje clarísimo de que no estamos generando empleo genuino. Evidentemente en algún momento hay que tomar el toro por las astas porque sino el país es cada vez menos viable".

Finalmente afirmó que "si buscás un país para invertir, mirás la Argentina y ves que tiene un 42% de pobres. Te pasa lo mismo que cuando te vas a comprar un departamento en un edificio que tiene un consorcio en donde el 42% no paga las expensas. Seguramente en ese edificio no te metés… porque pensás "yo voy a tener que pagar lo mío y bancar lo del 42% que no las paga", bueno lo mismo piensa un inversor".