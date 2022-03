Acuerdo con el FMI anunció el país de Mario Ishii

El FMI aceptó este acuerdo porque

no quería que la Argentina incursionara en otro incumplimiento financiero (default),

el mundo sale de la pandemia (amerita flexibilidad), y

gobierna el Frente de Todos que tiene la estúpida idea de que el FMI es un enemigo cuando sólo se trata de un prestamista de última instancia y si es tan malo, que se desafilien.

El FMI teme que la Argentina incumpla lo que acordó pero carece de alternativa. Tampoco el país deudor tiene otro camino. Sin embargo, la alianza Máximo Kirchner / Myriam Bregman, por darle un nombre, se opone en rabieta infantil.

Si Ucrania, en guerra, intenta respetar un acuerdo con el FMI que le permite un riesgo-país 1.000 puntos más bajo que el de la Argentina, no se entiende por qué motivo en el Río de la Plata persiste tanta resistencia.

alberto fernandez martin guzman.jpg Alberto Fernández y Martín Guzmán: la Argentina que tenemos....

Las claves

El acuerdo es poco ambicioso. No incluye ninguna de las necesarias reformas que precisa la economía argentina para lograr una mejor inserción en la economía global.

Ni siquiera prevé una drástica baja de la tasa de inflación, que corroe los cimientos socioeconómicos de la Argentina.

Sí intenta

reducir el aquelarre cambiario, eliminando cupos y grietas -el dólar oficial será, en algún momento, el que marca el dólar CCL o contado con liquidación, más o menos-, y

presionar por tasas de interés en pesos más acordes a la variación de precios que mide el INdEC.

También incrementará la presión tributaria real para el contribuyente, en forma indirecta, no por variación de alícuotas, a través de medidas sutiles como la actualización del revalúo inmobiliario que deberá realizar cada provincia que adhirió al Pacto Fiscal.

Y habrá un ajuste de tarifas en el AMBA a causa del insólito atraso en que le fascina incurrir al FdT. Ahora promete que la actualización será segmentada utilizando una metodología propuesta por el Conicet. El problema de fondo es que el FdT cree que atrasando tarifas consigue sufragios porque reasigna recursos, cuando el 'derrame' consiste en redistribuir riqueza. No es lo mismo.

Lo más grave del acuerdo con el FMI es que persiste un país nefasto, que cree que puede financiar sus gastos con impuestos y no repara en que su gasto público es de tal magnitud que lo financia con impuestos + emisión monetaria. El FMI es condescendiente o indulgente con semejante confusión argentina. Larga vida a Aerolíneas Argentinas, por ejemplo.

Otra omisión del FMI y de los líderes gubernamentales: un acuerdo con el FMI no es un plan económico, mucho menos un programa de desarrollo, que sigue faltando. ¿Cómo es que no se ha obligado a la Argentina a elaborar uno? Cumplir el acuerdo no equivale a crecer y quizás sólo se esté 'estirando' la fecha del default. Que no se queje el FMI.

massa guzman.jpeg Sergio Massa y Martín Guzmán: menudo trabajo le dejó el ministro al titular de la Cámara Baja.

Martín Guzmán

El ministro Martín Guzmán propuso llevar la discusión completa del acuerdo al Congreso de la Nación. Nunca antes había sucedido en la historia argentina, que tiene varias negociaciones con el FMI en su archivo. Es positivo si todo estuviera consensuado. Pero complicado en el país de la grieta.

Además, Guzmán nunca imaginó que el acuerdo posible forzaría una ruptura en el bloque oficialista.

Guzmán creyó que la aprobación legislativa sería 'pan comido' pero ahora resulta de alto riesgo y obliga a Sergio Massa a acrobacias importantes.

Por ese motivo es tan complicado lograr la redacción adecuada, no por el FMI sino por la interna del FdT.

Alberto Fernández no ha renunciado a su proyecto de reelección presidencial 2023. Hace tiempo que él decidió no darse por enterado de la decisión uniforme de todos sus actuales y ex aliados de no darle esa posibilidad y condenarlo a Presidente de transición entre, posiblemente, 2 gobiernos de JxC.

Precisamente esto es lo que parece creer Máximo Kirchner y por eso quiere no sólo apropiarse de la bandera 'Yo no voté el acuerdo con el FMI' sino instalar la eterna amenaza de bomba para el que viene. MK trabaja con tesón en su propia desaparición política.

Dicho esto: ¡cuidado! Porque Mauricio Macri tropezó porque eligió tropezar, no por la bomba que le pusieron. ¿Acaso no recuerdan el diagnóstico voluntarista e irresponsable que hizo el 10/12/2015 ante el Congreso y todas las medidas iniciales durante sus 100 días iniciales? Un inútil más allá de la bomba que dejó CFK, la madre de MK.

Regreso a 2022: el borrador de la iniciativa consta de 3 artículos y remite a los anexos que no se conocen aún. Incompleto, todo sobre la marcha y, probablemente, demasiado complicado.

“Apruébase el Acuerdo para el Refinanciamiento de la Deuda entre la República Argentina y el Fondo Monetario Internacional, conformado por el Memorándum de Políticas Económicas”, y remite a los anexos.

El artículo 2 indica que la ley entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial. El artículo 3 es de forma.

Los legisladores no podrán cambiar el acuerdo con el Fondo, sino el texto de los 3 artículos: picardía del FdT para corregir el error de Guzmán. El país Mario Ishii.

maximo-kirchner.jpg Máximo Kirchner. Apuesta por el futuro pero ¿hay futuro para él en la política argentina?

El futuro

Quienes conocen de acuerdos con el FMI reclaman que las metas puedan ser corregidas por el staff y no el directorio. Se desconoce aún qué fue lo que pactó Guzmán.

Ellos explican que si hay que llevar al directorio cualquier corrección de metas se provocan períodos de alta volatilidad.

El tema de las revisiones trimestrales del FMI preocupa a todos, demostración de que los argentinos son incumplidores por definición genética.

El acuerdo con el FMI debió haberse definido a mediados de 2021, tal como lo aconsejó la Administración Joe Biden. Ahora obliga a un tránsito alocado para aprobarlo 24 horas antes de una reunión del directorio del FMI que lo ratifique y así la Argentina pueda recibir dinero del FMI para pagarle al FMI, porque de eso se trata: de aumentar la deuda pública neta de la Argentina.

Muchos dicen que el cronograma vertiginoso es de cumplimiento imposible pero hay antecedentes al respecto y se resolverá.

De todos modos, esta carrera contra el destino es responsabilidad exclusiva de Alberto Fernández y Martín Guzmán (Dios los cría y... ).

El acuerdo con el FMI provocará debates intensos dentro del FdT y JxC. Todavía no aparece la mayoría necesaria para su aprobación a libro cerrado. Hay quorum asegurado pero abundan las abstenciones.

En tanto ha comenzado un gran negocio en marcha con el acuerdo argentino: comprar deuda pública desvalorizada y apostar por una renegociación en 2 o 3 años, que se cree inevitable, en especial con este OK del FMI, y en el arbitraje ganar un montón de dinero. Un 'rulo' en el que trabaja no sólo Larry Fink y su BlackRock sino también otros 'players'.

Es negocio seguir creyendo que la Argentina no resolverá sus problemas. Al fin de cuentas, el propio acuerdo con el FMI lo propicia.