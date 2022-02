Tapia suspendió los comicios en la LPF y tiembla Tinelli

TAPIAAFAFOTO1.jpg Claudio Tapia, suspendió las elecciones en la Liga Profesional de Fútbol (LPF) que preside Marcelo Tinelli durante la reunión de Comité Ejecutivo de la AFA. (Foto: Twitter: @afa)

El argumento de la LPF fue que su Comité Ejecutivo y no el de la AFA debía decidir la fecha de las elecciones, por lo que consideraron que éste último no tenía las facultades para tomar esa medida y se había tomado atribuciones que no les eran propias, según informó un cable emitido por la agencia estatal de noticias Télam.