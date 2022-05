¡SOS! ¡Hagan algo con Independiente!

image.png Independiente cumplió en la cancha, no así en las tribunas. (Foto: NA).

Más allá de la victoria, fue otro el partido que se vivió en las tribunas, como nos tiene acostumbrado Independiente en el último tiempo.

Los barrabravas vienen advirtiendo el peligro que ellos pueden y van a ocasionar. En Paraguay, cuando el 'Rojo' jugó de visitante por Copa Sudamericana, viajaron dos facciones distintas de la barra y se ubicaron en sectores opuestos en la cancha. Durante los 90 minutos, los barrabravas se insultaron a más no poder, reflejando la áspera interna que existe.

Previo a ello, la Policía y el Departamento de Migraciones de Paraguay expulsó a 45 barras de Independiente que pretendían ingresar a su territorio con armas y drogas.

image.png Tribunas separadas, amenazas e insultos. Las dos barras de Independiente en Paraguay.

También, en el último partido de Independiente por la Copa de la Liga Profesional ante Huracán, los socios se convocaron para ir a uno de los playones del estadio y manifestarse contra la Comisión Directiva de Hugo Moyano. Sin embargo, en ese mismo partido, los violentos coparon las tribunas para acallar a los plateístas que cantaban contra la dirigencia.

Es decir, no solo el equipo no da la talla y no propone -globalmente hablando- un juego agradable para el hincha. No solo que los socios, socias e hinchas de Independiente no pueden votar a sus autoridades porque el club no permite la celebración de las elecciones, ¿y ahora tampoco pueden expresarse?

Ir a la cancha significa eso. Es el liberarse -al menos por un rato- de los cotidianeidades de la vida y disfrutar un espectáculo: reír, saltar, gritar, alentar y expresar.

En el partido de ayer (19/5), ante Deportivo la Guaira, los barrabravas ocuparon todos los sectores del estadio para contener a quienes se rebelen contra el clan Moyano, prohibiendo la libertad de expresión mediante la violencia o desde la intimidación. Realmente preocupante lo de Independiente. Y que se hagan cargo quienes deban hacerlo.

https://twitter.com/Lugonzalezdiezz/status/1527483848073719808 #Independiente está tomado por un grupo de mafiosos, que al igual que lo hicieron siempre en el sindicato utilizan su grupo de choque para amedrentar y asustar a los socios. La única diferencia que acá ya no hay mas miedo. Están terminados y por eso tienen tanto miedo. pic.twitter.com/mvnAHElowL — Lucas Enrique Gonzalez Diez (@Lugonzalezdiezz) May 20, 2022

https://twitter.com/MontenegroFer/status/1527466363979038720 El @Independiente de Moyano hoy se ha transformado en el @Newells de Eduardo Lopez, fuerzas de choque en todas las tribunas, en todas las plateas.



La violencia es el recurso de los mediocres.



No quiero sentirme valiente yendo a ver a mi equipo; quiero sentirme libre. — FERNANDO MONTENEGRO (@MontenegroFer) May 20, 2022

https://twitter.com/Mati_Martinez/status/1527654273743462401 Otra vez se repiten situaciones extrañas en el LdA Bochini. De esas que el socio va a repudiar siempre. Cada dia se opaca más la imagen del club.



A continuación comentarios que recibo de socios cada vez que vuelven de la cancha . #Independiente pic.twitter.com/GVK6YeldTO — Matias Martinez (@Mati_Martinez) May 20, 2022

