River mostró dos caras, Boca algo similar

union.jpg Mauro Luna Diale festeja su gol de penal en el partido en que Unión le ganó a Plate por la primera fecha de la Copa de la Liga. Foto NA: Franco Perego/CAU

Lo que había que esperar, ya que nos metimos con Unión, era cómo iba a reaccionar y si podía sostener el nivel del partido con River. Acaba de pasar por Córdoba hace unas horas, lejos estuvo de mostrar la intensidad y peligrosidad del primer partido. De todos modos, se llevó un buen punto. Media inglesa, por ahora, para los de Munúa.

Es algo normal que, tras semejante tensión que genera la preparación y ejecución de un partido ante River, haya bajado la performance. Además el campo de juego del Mario Kempes es más amplio que el de Unión y eso también hay que tenerlo en cuenta.

Obviamente que no habrá muchas fotos como ésta del lado de River, hincando rodillas tal como sucedió a orillas del Paraná. Cancha chica, jugadores nuevos... en fin.

Podrá perder en el futuro pero no de esta forma. Y no vengamos con eso de que es porque aun no tiene rodaje porque para Unión eso era lo mismo.

Unión no le ganaba desde 1989 con aquel gol de Carlos González que también decretaría un 1-0 para el Tatengue.

Tras este partido, River se recuperó ante un rival muy inferior que tuvo el inconveniente de haber comenzado ganando desde el vestuario mismo. Le quedó muy lejos el final del partido para llevar a cabo el Operativo Resistencia, tal como seguramente vino a ejecutar el entrenador Iván Delfino.

River lo terminó aplanando con una noche demoledora de Julián Álvarez, tal como había terminado la temporada anterior. Una velada a puro gol del joven delantero del Manchester City. Intratable.

marcelo gallardo.jpg Marcelo Gallardo tiene tarea por delante ya que la Libertadores no es el torneo local....

Tarea para Marcelo Gallardo

Es cierto que River como equipo no hizo un partido perfecto ni nada por el estilo. Mostró errores en defensa que son preocupantes y que, seguramente, el entrenador se percató e intentará corregir.

Fallas no forzadas le permitieron a Patronato marcar un par de goles más que, en este caso, no se dieron por impericia y falta de precisión. ¡Ojo en la Libertadores porque un partido así te puede dejar afuera!

River mostró una mejor versión aunque el partido tuvo matices diferentes. No es una novedad decir que el nivel de juego de River en el campeonato se asemejará más a esta última foto con Patronato.

Ya quedó en evidencia cómo hay que jugarle siendo un rival de menor jerarquía, cuando no se puede tener el monopolio de la pelota.

Obviamente este último punto ante rivales de mayor fuste se equiparará, sabiendo también que River se le hace complicado a cualquiera este aspecto.

“Al fútbol se juega cuando se puede y no cuando se quiere”, decía el maestro Adolfo Pedernera y estos dos partidos de River lo pusieron más que en evidencia: Unión no lo dejó jugar y Patronato no lo pudo impedir. Todo más que elocuente el desenlace de los partidos y los resultados.

Más allá de estas apreciaciones sobre River, hay que reconocer que en el partido ante Patronato volvió a mostrar el estilo que lo caracteriza, algo que lo diferencia con Boca. Ya llegaremos al Xeneize.

En definitiva, River mostró las credenciales en el 2do. partido. Laterales (no marcadores de punta) bien subidos, más en el caso de Andrés Herrera que Milton Casco, tenencia de pelota, mucha movilidad y presión bien alta. Atacar, atacar y atacar.

Cabe recordar que River también cuenta con Elías Gómez, reciente incorporación que ya debutó con Unión y que no estuvo ante Patronato. Al ex Argentinos también le agrada más atacar que defender. Estilo de juego que le gusta a Marcelo Gallardo para estos puestos.

boca aldovisi.jpg Boca Juniors le cedió la iniciativa a Aldosivi, una vez que iba ganando. Foto NA: JOSÉ SCALZO

Boca Juniors

Y ahora pasamos a Boca Juniors. Desde los resultados le fue mejor porque no perdió pero no mucho más que eso. Sigue sin mostrar cuál es la idea que pretende el entrenador, o al menos nosotros no podemos detectarla.

El partido contra Colón de Santa Fe lo mostró como el equipo que salió a buscar el resultado por la obligación de ser local y se encontró con un planteo cauteloso de Julio Falcioni, tal como lo identifica al actual DT de Colón. Un conservador y bien marcado 4-4-2.

En este caso Colón llegó a la Boca con la idea de llevarse algo y se lo vio muy precavido al equipo santafecino. Boca no sufrió mucho y buscó más el gol que su rival. Lo logró, se puso en ventaja, pero después cedió la iniciativa y no la pasó bien durante algunos tramos.

Es cierto que el rival también juega pero en el caso del partido con Aldosivi la mejora de los marplatenses se debió más a que Boca se lo permitió, antes que a méritos propios.

Martín Palermo deberá administrar un plantel con una falta de recursos importantes. Problemas para el 'Titán' con sólo una carta salvadora como podrá ser la del moreno y veloz colombiano de 20 años Edwin Mosquera.

Obvio que las cualidades de algunos jugadores de Boca marcan diferencia y eso para los rivales es mucho.

Con Colón se lo vio claramente y sólo la genialidad del 'Pulga' Rodríguez le robó 2 puntos que tenía en el buche sin haber realizado un gran partido.

colon de santa fe.jpg Los jugadores de Colón festejan el gol del empate ante Boca convertido por Lucas Beltrán. Foto NA: MARCELO CAPECE

Boca terminó tomando de su propia medicina. Una genialidad de un diferente lo frustró en el final. En este caso puntual, el distinto estuvo del lado de enfrente, para sufrirlo.

En el juego contra Aldosivi también sucedió algo muy similar. Salió bien decidido, impuso condiciones, sacó ventajas y después le cedió la iniciativa a un rival con muchas limitaciones que, por momentos, llegó a inquietarlo y pareció (sólo pareció) poner en duda hasta el final el resultado.

Innecesaria postura que debería corregir rápidamente pensando en los objetivos futuros. En Boca no se ve funcionamiento, claro que hay que esperar un poco para ser tan contundente con la apreciación ya que recién comienza el torneo. Aunque, tal como ya dijimos, esto no puede servir de excusa porque es para todos.

Sin goleadores

Otro tema es considerar es que ambos equipos están ante una situación similar que puede complicar los planes futuros: pueden perder a los que hoy son sus jugadores desequilibrantes. De un lado, Sebastián Villa; y del otro Julián Álvarez.

Del lado de éste último, Manchester City concretó la compra y habrá que esperar si se lo lleva en junio o bien decide dejarlo más tiempo en River. Una cuestión de cupos (nos referimos al límite permitido de extranjeros en los planteles europeos) definirá la historia.

En cuanto al futbolista de Boca, hay una oferta del Inter de Porto Alegre dando vueltas que no se sabe aún que puede suceder. La relación del jugador con el Consejo de Fútbol no es buena, hecho que ha sido de público conocimiento.

sebastian villa.jpg Sebastián Villa festeja el 2do. gol de Boca ante Aldosivi. Foto NA: JOSE SCALZO

A decir verdad, se hace difícil asimilar que un jugador que es acusado de violencia de género, tal como se supo y se conoció, siga jugando en un club que le perdona todo porque le sirve desde lo deportivo. Entendemos que manda el vil metal, pero tampoco se puede aceptar todo.

En épocas en las que el silencio es comprado con dinero, la novia del colombiano dejó rápidamente de mostrar su rostro violentado en los medios para llamarse, repentinamente, a un silencio atronador que aturde. ¿Qué paso?

Volviendo a lo deportivo, lo que se les viene por delante a Boca y a River, son 2 fechas interesantes para seguir midiendo cual es verdadero nivel con el que cuentan en este comienzo de temporada.

Los equipos más grandes del país enfrentarán este domingo a los conjuntos rosarinos mientras que en el siguiente fin de semana chocarán con 2 de los de Avellaneda (porque tiene 3, contando a Arsenal).

En el caso de River visitará a Newell´s Old Boys, primero, y luego recibirá a Racing Club en el Monumental.

Por el lado de Boca, será primero anfitrión de Rosario Central en la cancha de Vélez Sarsfield mientras que luego irá a Avellaneda para enfrentar a Independiente.

Si bien creemos que tanto Boca como River están por encima del nivel de sus ocasionales oponentes, en fútbol todo hay que reafirmarlo en el verde césped. Es un buen momento para demostrarlo y seguir creciendo.