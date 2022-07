La ventaja de Argentina en Qatar 2022: viajes cortos

Sin dudas, es una gran ventaja para todas las selecciones en general -los ocho estadios se ubican en 75 km a la redonda- y la Argentina en particular. La estrategia no solo se piensa para enfrentarse a un rival, sino también para calcular dónde se instalarán. Lionel Scaloni, entrenador de la albiceleste, hizo hincapié en esto. Él fue parte de la delegación en Rusia. Vaya si lo sabrá. Su preocupación era y es que el equipo no pase mucho tiempo arriba de un micro. Parece que el objetivo se cumplirá.