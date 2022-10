"Ciru Lubrano no está más, yo no ando con vueltas. Lo que no va, no va. Ciro Lubrano estuvo mal pero él también estuvo mal (Martín Palermo). Es una excelente persona pero me dejó colgado. Me dejaron los dos con interinos", agregó.

"¿Palermo y Somoza te dejaron con interinos?", le consultó el conductor Jorge Jaskilioff.

¿Y Pintita (Fernando Gago)? Porque hay un club que lo contrató y bueno. Tenes que responder a eso, replicó Moscuzza, reprochando las idas de los tres ex Boca ¿Y Pintita (Fernando Gago)? Porque hay un club que lo contrató y bueno. Tenes que responder a eso, replicó Moscuzza, reprochando las idas de los tres ex Boca

image.png Martín Palermo y Fernando Gago, ambos con pasado reciente en Aldosivi.

Luego, el periodista continuó interrogando al presidente de Aldosivi y se refirió a Santiago Silva, delantero de la institución y que tiene vínculo hasta diciembre próximo.

"A mi me extrañó que el Pelado Silva dijera que lo habían dejado solo cuando..."

"No, no, no, no, no", interrumpió rápidamente José Moscuzza.

Y continuó: "Ya me lo contaron. Me contaron la respuesta. El dijo que le soltamos la mano y no sé en qué partido yo fui al vestuario para hablar con todos ellos y estaban todos los jugadores del equipo. Me senté ahí como uno más y dije 'me gustaría ponerme los botines y jugar para darles una mano, pero no es lo mío'".

"Entonces que no lo diga porque yo al toro lo tomo por las astas. Si tiene que decir algo, que me lo diga en la cara. Yo voy todos los días al predio. ¿Cómo le voy a soltar la mano? ¿Vos crees que soy tan boludo que voy a dejar al equipo en banda?", lanzó.

Es muy de cagón eso de hablar de atrás. Eso es hablar de atrás. Porque si yo tengo un presidente como el que me traté, y lo traté varias veces, no puedo decir que me soltó la mano. ¿Quién te soltó la mano? Dejá. No la voy con esas cosas, concluyó sobre el goleador Es muy de cagón eso de hablar de atrás. Eso es hablar de atrás. Porque si yo tengo un presidente como el que me traté, y lo traté varias veces, no puedo decir que me soltó la mano. ¿Quién te soltó la mano? Dejá. No la voy con esas cosas, concluyó sobre el goleador

image.png Santiago Silva, delantero de Aldosivi.

"Ciro (Lubrano) habló de una cadena de errores: cuerpo técnico, jugadores, dirigencia", retomó el reportero.

"¿Será de él algún eslabón? Él le echa la culpa a una cadena de errores. Aquí todos son culpables menos yo. Yo soy 'fulano de tal'. Yo tengo el celular abierto para todos. Jugador que me llama lo atiendo, y más en esta situación", contestó Pototo Moscuzza sobre el ex manager del Tiburón.

De esa manera, el comunicador le consultó: "¿Por qué 5 fechas con un interino hasta que llegó Somoza? Yo pregunté si no se podía resolver antes porque tenías adelante los partidos con Arsenal, Central Córdoba, Sarmiento, que eran rivales directos. Entonces uno dice 'bueno, acá viene un técnico, mete revulsivos, a los jugadores les cambia el ánimo...'".

"Me haces preguntas de boludo vos. Vos crees que yo soy un mogolico, que no sé manejar la situación con estos tipos. Si yo pongo a un interino durante 5 partidos es porque yo ya me la veía venir esta. Estaba cantada. Si salimos a la cancha y pareciera que estamos jugando a las figuritas con los pibes, dejate de joder".

"Ah, ¿vos ves que los jugadores no respondieron?", cuestionó Jaskilioff.

"¿Vos que viste?", le repreguntó Moscuzza.

Que se arrastraban en la cancha y que perdieron el descenso y que se fueron como que iban a Güemes. Ninguno ni siquiera lagrimeó. No les importó. Me refiero a los jugadores. A Silva le dije 'con la experiencia que tenés, no hablaste con tu amigo Cauteruccio que dejó al plantel siendo capitán?' La dirigencia le permitió que esté 8 partidos afuera y este señorito, que es goleador gracias a que Aldosivi lo contrató porque no le hacía un gol a nadie Aldosivi Que se arrastraban en la cancha y que perdieron el descenso y que se fueron como que iban a Güemes. Ninguno ni siquiera lagrimeó. No les importó. Me refiero a los jugadores. A Silva le dije 'con la experiencia que tenés, no hablaste con tu amigo Cauteruccio que dejó al plantel siendo capitán?' La dirigencia le permitió que esté 8 partidos afuera y este señorito, que es goleador gracias a que Aldosivi lo contrató porque no le hacía un gol a nadie Aldosivi

Y aquí se dio un veloz ida y vuelta entre José y Moscuzza y Jorge Jaskilioff sobre el Caute.

-JM: "Él tuvo un problema de una lesión. Antes había clubes que lo querían contratar".

-JJ: "Era solo SLO y no puso la que había que poner, nada más. ¿Me podes explicar como Cauteruccio estuvo 8 partidos afuera sin jugar".

-JM: "Preguntáselo a él".

-JJ: "Él es una figurita que tiene Jefa de Prensa y no atiende a todo el periodismo de Mar del Plata".

-JM: "Y bueno, que se yo. No querrá hablar por radio, no querrá expresar lo que le pasa. Yo lo único que le digo, y esto va para todos los socios de Aldosivi que me están escuchando en estos momentos, es que yo vengo de un lugar que, el que se duerme, como el cocodrilo, es cartera a los dos minutos. A él lo quería todo el mundo, macanudo, pero faltando diez días para que arranque el campeonato: ¿Me voy a deshacer de un jugador? Le digo a Lammens 'si vos no me vas a dar una moneda, me querés sacar un jugador para que, a 3 días de que arranque el campeonato, se ma vaya el técnico al carajo'".

"Yo quiero creer que no jugó porque estaba lesionado. Si de cada uno vas a pensar mal...", completó.

image.png Martín Cauteruccio.

-JJ: "El año que viene Aldosivi va a jugar el campeonato de 30 equipos?".

JM: Y no me queda otra, que querés que haga.

-JJ: "Entonces vas a jugar en Primera?"

JM: "No, el año que viene tengo que jugar en la B".

El próximo DT de Aldosivi y su futuro como presidente

-JJ: "¿Va a dirigir Tete Quiroz?"

-JM: "Y depende los jugadores que le traiga, porque si me dice 'si no me vas a traer a los jugadores que yo te pido, me voy'".

-JJ: "Vos tenés mandato hasta diciembre de 2024".

JM: "Pero me puedo ir antes. Si viene alguien como para dirigir los destinos del club: bien en la parte económica, en lo deportivo no me meto porque es bravo. Y si además se le da valor a todo lo que se hizo: el material, las canchas, la pensión que se va a terminar, la confitería que se va haciendo. Todo eso hay que cuidarlo. Porque es del club, del hincha, del socio".

-JJ: "¿Y qué hay que te pueda dar una mano Luis Barrionuevo?"

JM: "Tengo una gran amistad. Luis es un fenómeno, buena persona, nos llevamos muy bien, la gente colabora, como colaboran todos los que están ahí. Yo en caso de irme del club voy a seguir colaborando".

-JJ: "Pero estás cansado?"

JM: "Hay momentos que sí. Si me agarras hoy, decime dónde hay que firmar".

-JJ: "¿Para irte?".

JM: "Tengo ganas de que alguien escuche este mensaje y diga 'a Pototo se le vence el mandato en dos años' y digamos 'bueno, ¿quién viene? Fulano, mengano, sultano... ¿Querés que me quede toda la vida acá?".

image.png José Moscuzza, presidente de Aldosivi de Mar del Plata.

Más contenidos en Urgente24:

Grupo chino remata al Inter de Milán por gravísimas deudas

¿Otro escándalo? Retienen un avión militar de Emiratos Árabes

Hugo Alconada Mon, duro contra Alberto y su sorpresa fingida

Jorge Asis y la crisis del canal LN+

Exdiputada K entró a Gran Hermano y le preguntaron por la polenta