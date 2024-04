Jamaica sigue reinando: 16 años y ya supera el récord de Usain Bolt

image.png

"Es una sensación maravillosa batir el récord", expresó Bramwell a la prensa.

"Desde el verano pasado he estado mirando el récord, así que es una gran sensación poder venir aquí y conseguirlo. Simplemente, dejé de pensar en eso y me concentré en el récord", añadió. "Desde el verano pasado he estado mirando el récord, así que es una gran sensación poder venir aquí y conseguirlo. Simplemente, dejé de pensar en eso y me concentré en el récord", añadió.

De igual forma, tal como lo expresó en una entrevista con EFE en junio de 2023, el legendario Bolt: "Los récords están predestinados a ser superados". No obstante, el logro permanece en "casa", ya que la nueva promesa emerge de las mismas raíces que él, consolidando así el legado del atletismo jamaiquino.

-------------------------------------------

Más contenido en Urgente 24

Banco Nación le pasa el trapo a Cuenta DNI con sus reintegros semanales

Google contempla cobrar por búsquedas: A partir de cuándo

Multinacional inicia importación de repelentes: Quiénes podrán adquirirlos

Gran Hermano: Participante destroza a la producción y denuncia fraude