Gravísimo: Se confirmó la lesión de Marcos Rojo

El cuerpo médico de Boca Juniors le colocó hielo en la zona lastimada, además de una férula para retener la rodilla afectada. El defensa terminó el encuentro ante Sarmiento siendo un DT más, al lado de Hugo Ibarra, Leandro Gracián y Roberto Pompei y dando todo tipo de indicaciones.

“Los chicos dijeron que iban a GANAR por mí".



Qué le pasó a Marcos Rojo y cuánto tiempo estará afuera de las canchas

Marcos Rojo pasó esta mañana (13/10) por la clínica del doctor Jorge Batista, se sometió a estudios que confirmaron que sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.

Acabo de terminar los estudios. El doctor Batista me vio. Por desgracia se me rompió el cruzado. Ahora a pensar en adelante. El lunes me van a operar y ahora tengo que pensar en la recuperación y en mis compañeros Acabo de terminar los estudios. El doctor Batista me vio. Por desgracia se me rompió el cruzado. Ahora a pensar en adelante. El lunes me van a operar y ahora tengo que pensar en la recuperación y en mis compañeros

Además, dio los plazos de recuperación: "Serán siete u ocho meses de recuperación. Voy a tratarlo con calmar, tratar de recuperarme bien para volver bien. Ya me pasó la vez pasada con el Mundial, que me apuré y me costó mucho después con las lesiones. Queremos que se recupere bien la pierna".

"El cariño que me demostraron ayer mis compañeros desde el primer momento fue muy lindo. Eso me deja tranquilo y me da fuerzas para afrontar esto. Con ellos cerca me da ganas de salir adelante". Y cerró, ilusionado con ser campeón: "Estamos muy bien, unidos, con ganas. Tenemos todo por delante y ayer el grupo dio una muestra de carácter muy grande. Quedan uno o dos pasos más y esperemos que se nos den las cosas".

Todo lo que se perdería Marcos Rojo tras su lesión en Boca

El defensor zurdo estaría fuera de las canchas casi ochos meses y se perdería todo el primer semestre del 2023. De esta manera, no jugaría la Copa de la Liga Profesional 2023, la Supercopa Argentina en enero (con fecha a confirmar), y toda la fase de grupos de la Copa Libertadores 2023. Volvería en un hipotético cruce de octavos de final.

