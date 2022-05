Boca con Juan Román Riquelme vs Tigre con Sergio Massa

En cuanto al desembarco político de JRR en el club de la Ribera, hubieron versiones varias que aseguraban una supuesta influencia del actual Presidente de la Cámara de Diputados, justamente, para que ganara el ídolo xeneize y no el macrismo de Boca.

Estos rumores tienen que ver con que Román Riquelme dijo que se quería preparar para ser presidente de Boca, en un acto junto a Sergio Massa, en 2015.

"Es todo un mito. Yo a Román lo quiero mucho, es de Don Torcuato y, para nosotros, es un hijo dilecto de Tigre. Pero eso es todo un mito. Lo quiero sea político o no, sea jugador o no. Me parece un pibe con una inteligencia admirable y, cuando le entras en confianza, es un gran tipo", manifestó Massa, en relación a los rumores de una supuesta ayuda del mismo para con Juan Román Riquelme.

Massa y Román hablan seguido. En plena pandemia, Clarín reveló una charla telefónica entre ambos, la cual comenzó con el foco puesto en los numerosos contagios que existían en el barrio San Jorge, en Don Torcuato, el lugar donde se crió el exfutbolista y donde viven sus amigos y familiares, pero que terminó con temas futbolísticos de por medio.

image.png Juan Román Riquelme y Sergio Massa, dos muy amigos.

Conociendo la amistad que existe entre el vicepresidente xeneize y el Presidente de la Cámara de Diputados, es que no llama la atención la cantidad de futbolistas que Boca le prestó a Tigre. Hablamos de Ezequiel Fernández, Agustín Obando, Mateo Retegui y Oscar Salomón.

Todos ellos, a pesar de que sus pases pertenezcan a Boca Juniors, buscarán amargar al xeneize el próximo domingo (22/5), desde las 16 horas, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba y con arbitraje de Darío Herrera.

