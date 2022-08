Ataque a árbitra, vómitos y pérdida de conocimiento

En ese momento se dirimirá su imputación, ya que hay dos situaciones: un hecho por Violencia de Género y otro por violación a la Ley del Deporte, infromó LU24.

"El más notorio es la condición de mujer del árbitro, la alevosía -que es algo que nadie ha dicho pero cuando pude ver el video observé que el ataque es de atrás, y la alevosía es un agravante a la producción de cualquier delito contra la integridad física de una persona- además de que se produjo en un espectáculo deportivo, lo que también constituye un agravante", le contó el ayudante fiscal Juan Carlos Ustarroz a ese medio, quien profundizó en que el deportista seguiría preso.

image.png El momento de la brutal agresión del jugador de Garmense a Dalma Cortaldi.

"Terminé en observación en un hospital por un golpe en la cabeza, raspones y golpe en los brazos, me hicieron tomografías. Después fuimos a radicar la denuncia. Esto ahora me genera la imposibilidad de trabajar. Ahora tengo que ser fuerte, porque me dejó dolorida", le aseguró la jueza a Diario Olé.

En relación a la brurtalidad de los hechos, Cortaldi explicó: "No había pasado nada. Tampoco justifica que este hombre haya reaccionado de esa manera. Ellos ganaban y yo había cobrado una falta".

"La verdad, ahora estamos en un momento delicado, con la familia pensaremos qué hacer. Lo importante ahora es que se haga justicia, que no suceda más, que no le vuelva a pasar a nadie. Acá no importa el género. Nosotros vamos a trabajar, muchos vivimos de esto, nos gusta y lo hacemos por vocación. Queremos que se haga justicia y que este hombre pague por lo que hizo. Eso es lo importante", remarcó.

Hay que echarlo para siempre. No debería estar jamas en ningún club. Es una persona que es violenta, lo debe hacer también en su vida cotidiana. Después lo vi en el video, porque en ese momento yo estaba un poco aturdida al comienzo. Una persona normal esto no lo hace. Ninguna persona se merece esto, nosotros no vamos a que nos peguen. Espero que pague por lo que hizo Hay que echarlo para siempre. No debería estar jamas en ningún club. Es una persona que es violenta, lo debe hacer también en su vida cotidiana. Después lo vi en el video, porque en ese momento yo estaba un poco aturdida al comienzo. Una persona normal esto no lo hace. Ninguna persona se merece esto, nosotros no vamos a que nos peguen. Espero que pague por lo que hizo

image.png Otro escándalo en el fútbol argentino.

"Tengo que estar un par de días en reposo, por el golpe", continuó la mujer de 30 años, quien ejerce el arbitraje hace cuatro. "Cuando llegué al vestuario estuve mareada y con vómitos. Después de la atención que recibí en el hospital pude hacer la denuncia penal, porque esto va a ir más allá de una agresión en el fútbol", dijo, en diálogo con FM Urbana.

El comunicado de Garmense

Deportivo Garmense emitió un comunicado en el que hace referencia a la situación y manifiesta un "enérgico repudio" contra las acciones de Cristian Tirone:

"Ante los hechos acaecidos este domingo durante el partido de fútbol de Tercera División que se disputaba en la ciudad de Adolfo Gonzales Chaves entre Garmense e Independencia, durante el que un jugador de Garmense agredió físicamente a la mujer que oficiaba de árbitro, el Club expresa su enérgico repudio ante este accionar que está reñido con el espíritu que se pretende inculcar con la práctica de este deporte".

"La Institución se solidariza con la jueza agredida, expresa sus disculpas, se pone a su disposición y se compromete a seguir trabajando para erradicar la violencia en todas sus formas y formar deportistas con valores como: disciplina, compañerismo, compromiso y sobre todo respeto y tolerancia", se lee.

