Boom del cobre, festeja San Juan pero ¿beneficia a Marcelo Orrego o a Javier Milei?

La banca suiza UBS anticipa un déficit de cobre en el mundo de más de 200.000 toneladas en 2025, a medida que crece la demanda del metal clave para la transición energética. Esto supone precios en la Bolsa de Metales de Londres (LME) de US$ 10.500 promedio la tonelada métrica en 2025 y US$ 11.000 en 2026. El cobre a 3 meses alcanzó los US$ 9.578 por tonelada.