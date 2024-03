ATE va al paro por 24 hs. y culpa al gobierno

No podemos permitir que el Gobierno festeje un superávit logrado a costa del empobrecimiento de los trabajadores y los jubilados. El Estado no es una empresa, no está obligado a generar ganancias. Y aún en la hipótesis que aceptáramos que hay que mejorar las cuentas públicas, nunca se lo debe hacer destrozando a la gente.

Más adelante resaltó

Hay que volver a pensar en gravar con impuestos a los ultramillonarios, a esos que nos siguen chupando la sangre. Debemos pensar en la renta minera, petrolera, financiera, los casinos y las salas de juegos Hay que volver a pensar en gravar con impuestos a los ultramillonarios, a esos que nos siguen chupando la sangre. Debemos pensar en la renta minera, petrolera, financiera, los casinos y las salas de juegos

Luego enfatizó:

"Vamos a una nueva huelga el día 12. El lunes vamos a definir qué modalidad va a tener esa medida y no descartamos votar nuevas protestas para la misma semana".

Más adelante subió el tono de los reclamos

Tenemos que resistir el cierre de organismos públicos e impedir que el Estado Nacional retire su presencia de las provincias. Van a ser millones los ciudadanos que van a quedar en situación de abandono y que hasta ahora eran contenidos por las políticas públicas. Tenemos que resistir el cierre de organismos públicos e impedir que el Estado Nacional retire su presencia de las provincias. Van a ser millones los ciudadanos que van a quedar en situación de abandono y que hasta ahora eran contenidos por las políticas públicas.

El martes (05/03) Aguiar tuvo una reunión con Pablo Moyano, cotitular de la CGT y referente de Camioneros, para influir sobre el resto del mapa sindical y avanzar en la organización del segundo paro general contra la gestión de Javier Milei, luego del realizado el 24 de enero. Señala la agencia Noticias Argentinas.

