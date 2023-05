Traumas, picardías y costos

La cifra de abril resulta traumática para el Palacio de Hacienda, no sólo porque no evidenciaría una desinflación sino porque expone a Massa en su mayor debilidad. Donde debía decir “3” ahora tal vez diga “8”. Síntoma del trauma habría sido el intento de suspender la difusión de la cifra hasta después de las elecciones que tendrán lugar el domingo 14/05 en 5 provincias. En todas gobiernan aliados del Gobierno. El INdEC que conduce Marco Lavagna informó que se postergaría la publicación de la inflación hasta el lunes 15/05 para no violar la veda electoral en esas provincias, aunque no hay ninguna reglamentación que prohíba la difusión de un informe técnico, tal el caso del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Se trató, en realidad, de una medida política con el fin de no acrecentar el malhumor social a tan poco de los comicios y que esto perjudique a los candidatos del oficialismo. O beneficie a los de la oposición.