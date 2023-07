Humo blanco, cisne negro

cb-proyeccion.jpg Intención de voto en un escenario de PASO nacional, según las encuestas de las consultoras CB y Proyección.

En el oficialismo se regodean con el nivel de conflictividad que hay en JxC. En estos días hubo cruces de alta intensidad entre las facciones que lideran Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. Sin embargo, la dinámica interna en UP y sus propias fricciones -nada novedosas- serían un tema de primera magnitud para la estrategia electoral. Cristina Kirchner se asume ordenadora del espacio y en ese carácter se despachó fuerte contra Alberto Fernández por mantener hasta el final su insistencia de definir al candidato presidencial en una PASO. Desconoció, además, que haya sido el Presidente el que puso a Agustín Rossi, su jefe de Gabinete, como compañero de fórmula de Massa, mérito que le concedió a su hijo Máximo. Quiso desmentir así que la fórmula oficialista prescinde de kirchnerismo en sangre, también que se conformó a pesar de ella. Además explicó que el ministro de Economía no representa a su espacio, que ese en todo caso es ‘Wado’ de Pedro, efímero candidato presidencial que no pudo serlo por el veto presidencial, sostuvo la Vice en un acto en Aeroparque que pretendía ser el de la bendición al candidato presidencial oficialista, que quedó, en cambio, bastante descolocado en la escena.

massa-cfk-acto-.jpg Cristina y Massa por primera vez juntos desde la oficialización del ministro como candidato presidencial.

En ese desconcierto asoma un factor que tal vez esté siendo subestimado en el comando de campaña de Massa y CFK: los kirchneristas que no lo quieren. El dirigente barrial Alejandro ‘Pitu’ Salvatierra suele mencionar la resistencia que hay al ministro en las “bases” militantes K. Afirman que no están dispuestas a votarlo. Aunque se naturaliza que la que lidera Massa es una lista de “unidad”, eso no es cierto. Juan Grabois encabeza su propia nómina con la que le disputará una PASO al ministro, a quien emparenta conceptualmente con la oposición. La lista disidente fue una concesión en pos de retener dentro del caudal de UP ese voto más duro que, en caso contrario, se iría a la Izquierda o al abstencionismo.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FJuanGrabois%2Fstatus%2F1674133554291265731&partner=&hide_thread=false A los compañeros, compañeras y quien pueda interesarle:



Ya se oficializaron las listas y la boleta que encabezamos con Paula Abal Medina va a estar en todo el país. Nosotros no buscamos esto. Nosotros bancamos a Wado. Hasta el final. Lo bajaron. El sistema es poderoso y no… pic.twitter.com/7D03cFcJb0 — Juan Grabois (@JuanGrabois) June 28, 2023

Grabois, que se sacó una foto con Zamora en Tigre, acepta la máxima peronista de que si pierde, acompañará. Ya lo dijo. Pero el problema podría ser otro. La encuesta de Proyección le adjudica al líder de la UTEP una intención de voto de 2,5%. Pero la de CB le da una de 5%. Por su parte, el periodista oficialista Roberto Navarro contó en su programa de radio que tuvo acceso a otra medición -no dijo a qué consultora correspondía- que le otorga a Grabois una intención de voto del 11,5%, con Massa reducido al 17%. Navarro mandaba una señal de alerta, tal vez para provocar un acuerdo que contenga a Grabois y encolumne todos los votos kirchneristas detrás de Massa. Si se confirma que Grabois puede reunir más votos de los que se prevé, Massa corre el riesgo, no de perder la PASO unionista -eso no lo proyecta nadie- pero sí de no ser el candidato individual más votado en la noche de las primarias, algo que estaba en el fondo del pedido de la lista de unidad. De ocurrir, sería un verdadero cisne negro.

