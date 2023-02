De Lucía y Joaquín a Cristina y Alberto

Los Pimpinela conocen la Quinta de Olivos. Los invitó Carlos Menem, quien desafinaba pero se divertía. Alberto también canta y hasta toca la guitarra. Dicen que con Gustavo Santaolalla. Cristina no canta, que se sepa. Dicen que se ríe poco. Bah, de su intimidad se conoce muy poco. Súperblindada.

El 1er. tema de los Pimpinela fue en 1981, 'Tú me prometiste volver', y no tuvo repercusión. En cambio Cristina y Alberto lograron impacto inmediato en todos los charts el sábado 18/05/2019 cuando ella subió a YouTube su éxitoso "Estoy dispuesta a aportar desde el lugar que pueda ser más útil".

No fue una declaración de amor sino de misión. Casi de sacrificio.

Los Pimpinela llevan 42 años juntos. Cristina y Alberto no festejarán juntos sus 4 años en 3 meses.

Los Pimpinela fingían sus diferencias pero parecían de verdad. Cristina y Alberto fingían su unidad pero quedó al descubierto la verdad. Definitivamente deberían haber ensayado más.

El primer éxito de los Pimpinela fue 'Olvídame y Pega la Vuelta'.

Ella:

"Hace dos años y un día que vivo sin él, / Hace dos años y un día que no lo he vuelto a ver, / Y aunque no he sido feliz aprendí a vivir sin su amor, / Pero al ir olvidando de pronto una noche volvió...

Él

"En busca de emociones un día marché. / De un mundo de sensaciones que no encontré, / Y al descubrir que era todo una gran fantasía volví, / Porque entendí que quería las cosas que viven en ti...".

Él pide perdón, ella no le cree. ¿Será cierto o pura ficción?