11S, Islam, la Biblia, odio, venganza y resiliencia

El 11 de septiembre me enseñó que la vida es corta. No sabes lo que va a pasar mañana, mucho menos dentro de una hora. Vive cada día como si fuera el último. Algunas de las cosas interesantes que vi en el 11 de septiembre fueron completos extraños ayudando a otros; personas que corren peligro cuando otros huyen de él; la amabilidad mostrada a los extraños para garantizar que todos estuvieran a salvo y bien. Eso es lo que significa para mí: ayudar a los demás y ellos te ayudarán a ti. (...) Asisto a una Congregación Rinat Yisrael, una sinagoga ortodoxa moderna. Parte de mi religión es tratar a los demás como queremos que nos traten a nosotros y ayudar a los que necesitan ayuda.

Ann Van Hine - Ex propietaria de un estudio de danza y viuda de un bombero de la ciudad de Nueva York de Nueva Jersey:

Recogí a mis hijas de la escuela y (...) pensando 'Cuando Bruce llegue a casa, se ocupará de todo'. Esa noche, alrededor de la medianoche, el Departamento de Bomberos vino a decir que estaba desaparecido. (...) Algunas personas me han dicho: "No entiendo por qué no te alejaste de Dios". Pero Dios era lo único seguro. A veces, es como "Está bien, Dios, hagamos los próximos 10 minutos". En los últimos 20 años, he pasado por cáncer de mama. Ahora no tengo cáncer, pero puedo decirte que durante ese tiempo fue: "Dame 10 minutos". Y se puede confiar en él. (...) después del 11 de septiembre, les dije a mis hijas: "Tenemos que orar por las familias de los secuestradores y los secuestradores". Todas las personas que murieron ese día eran el hijo o la hija de alguien. Eso no significa que apruebe nada, pero no puedo ver el 11 de septiembre como un estadounidense. Primero lo veo a través del lente de una viuda del FDNY, luego a través del lente de un seguidor de Jesús, luego como un estadounidense".

Joe Arlinghaus - Analista de inteligencia jubilado que vive en Durham, Carolina del Norte:

Fui analista de inteligencia del Ejército durante 30 años. Estábamos estudiando religión y grupos terroristas basados en la religión o partidos políticos con una base religiosa. Después del 11 de septiembre, informamos a los oficiales y algunos se alistaron. Mi punto principal fue: "Respeto, respeto, respeto". Respete las culturas y religiones de las personas. Llegué a conocer, apreciar y amar al pueblo de Afganistán. Pasé unos dos años en Afganistán en ocho despliegues diferentes. Me siento muy preocupado ahora. Creo que Estados Unidos será más fuerte y mejor para recibir refugiados afganos. Son buenas personas, trabajadoras, inteligentes. Harán una contribución a nuestra sociedad y economía. Como católico, veo cómo los inmigrantes hispanos han aportado mucha vitalidad a la iglesia en este país.

Renacer

Pero hay un texto en especial que ayuda a entender el otro lado, el de los inocentes musulmanes estadounidenses, estigmatizados en la furia vengativa.

Dalia Mogahed es islámica, directora de investigación del Instituto de Política y Comprensión Social. Ella escribió en Religion News Service:

Era una nueva madre cuando unos criminales asesinos volaron dos aviones a través de las Torres Gemelas hace 20 años.

Mi hijo, Tariq, tenía poco más de un año y yo me había tomado ese tiempo libre de mi trabajo corporativo para ser madre de tiempo completo. Nombramos Tariq por el capítulo 87 del Corán, un conjunto de versos sobre los ángeles guardianes y el plan de Dios para cada uno de nosotros a pesar de nuestras aparentes dificultades.

La recitación melódica explicaba que "Tariq" significaba "una estrella de brillo penetrante". Y mi hijo era solo eso: una luz en mi vida. Inquisitivo, hablador temprano, increíblemente cariñoso. Me encantaba ser mamá. Me entregué de lleno a ello como todo lo que hago.

Los ataques de esa mañana de septiembre traspasaron uno de esos tramos de pesadez.

Al día siguiente, nos mudamos de Cincinnati a Pittsburgh. A menudo he contado la historia de mi primera semana después de los ataques y lo mucho que significó para mí entrar en mi nueva mezquita ese primer viernes para encontrar a la mitad de la congregación compuesta por personas de todas las religiones y sin fe, allí para mostrar nuestra solidaridad comunitaria, no desprecio. Fue realmente alentador, un momento real de conexión humana que cambió la forma en que un evento terrible estaba impactando mi mundo.

Pero también fue temporal. Los días y semanas que siguieron fueron algunos de los más alienantes y enfurecidos de mi vida. No solo mi país había sido dañado, sino que este horror fue seguido por una serie de traumas:

la guerra en Afganistán,

la Ley Patriota (Patriot Act),

la visita del FBI a mi casa,

ser seleccionado al azar para una inspección adicional cada vez que viajaba,

un microataque en Target (red de tiendas) ,

noticias de violencia selectiva contra mezquitas y escuelas islámicas, y

el período previo a la guerra de Irak.

Todo esto fue el telón de fondo para comenzar la escuela de negocios como la única mujer con hiyab en una clase de 150, niño en mano, y descubriendo una nueva ciudad donde no conocía a nadie. Sentí que me hundía en arenas movedizas emocionales, queriendo aislarme de un mundo exterior que percibía como hostil hacia mí.

Mucho se ha escrito sobre el impacto del 11 de septiembre en la percepción del islam y los musulmanes por parte del público estadounidense en general.

¿De qué manera la comunidad musulmana hace un mejor trabajo para acercarse y construir entendimiento?

¿Cómo educan los musulmanes y los aliados al público, influyendo en la cosmovisión del estadounidense promedio hacia una perspectiva más tolerante?

Abordar la islamofobia entre el público en general es fundamental y debería preocupar a todos los estadounidenses. Pero, ¿qué hay del impacto emocional y psicológico de este clima tóxico en la cosmovisión de los musulmanes, una comunidad de la que rara vez se habla en términos de vulnerabilidad o heridas emocionales?

¿Cuál es el impacto en la salud mental de los últimos 20 años en aquellos cuya identidad se había convertido en una "difamación" para corregir una campaña política?

Un nuevo estudio en la revista JAMA Psychiatry utilizando datos de ISPU (Institute for Social Policy and Understanding o Instituto de Política y Comprensión Social) sugiere que no podemos permitirnos ignorar este problema.

Los musulmanes en los Estados Unidos, un grupo religioso que es vulnerable a la discriminación, tienen el doble de probabilidades que otros grupos religiosos de haber intentado suicidarse. Es una estadística preocupante y, afortunadamente, los profesionales musulmanes de la salud mental se la están tomando en serio.

Desde el 11S, los psicólogos y psiquiatras musulmanes han establecido varias organizaciones para satisfacer las necesidades únicas de salud mental de los estadounidenses musulmanes. Estos incluyen el Instituto de Salud Mental Musulmana, que proporciona un directorio de practicantes de salud mental musulmanes, y el Centro Khalil, que ofrece atención directa culturalmente informada, entre otros.

La pesadilla de los musulmanes en Estados Unidos | Noticiero | Noticias Telemundo

Una de las autoras principales del artículo de JAMA, la Dra. Rania Awaad, profesora de la Universidad de Stanford y directora del Laboratorio de Salud Mental Musulmana y Psicología Islámica de Stanford, está realizando capacitaciones para Imanes de todo el país sobre prevención e intervención del suicidio.

Ella también está construyendo una nueva organización, Maristan, que busca revivir los modelos musulmanes tradicionales de atención integral de la salud mental. También enfatiza que nuestra tradición de fe sanciona y de hecho alienta la búsqueda de ayuda para las necesidades de salud mental de los profesionales médicos.

Finalmente salí de las arenas movedizas con terapia, y una señal divina.

Mientras preparaba la cena una noche a fines del otoño de ese año, encontré mi paz en una historia que escuché en una cinta de conferencias sobre la vida del Profeta. La élite de La Meca persiguió al mensajero de Dios y sus seguidores durante 12 años, torturándolos y matándolos de hambre por lo que creían. Pero llamó a un incidente en particular el día más difícil de su vida.

Fue cuando los líderes de Taif, un pueblo de montaña cercano a La Meca, expulsaron al Profeta, y luego los niños y los matones de la calle lo apedrearon en una muestra de rechazo y burla. Sin embargo, el corazón del Profeta nunca se endureció. En lugar de aislamiento, continuó trabajando por una conexión compasiva.

Si mi ejemplo moral construyera puentes y no búnkers en la Meca pagana, ciertamente podría hacer lo mismo en los suburbios de Pittsburgh. Eventualmente pasé de no querer salir de mi casa a dirigir el programa de divulgación en mi nueva mezquita.

Si la historia del mensajero me ayudó a superar mi hora más oscura, ¿qué le ayudó a superar la suya?

Resulta que mientras estaba apedreado en ese día desgarrador, recitó una sección particular de las Escrituras una y otra vez para consuelo y consuelo. Era una sección llamada Tariq, el capítulo 87 del Corán, un conjunto de versículos sobre los ángeles de la guarda y el plan de Dios para cada uno de nosotros a pesar de nuestras aparentes dificultades.