Alerta en internet por falsos CAPTCHA que instalan malware y roban tus datos

De escudo a amenaza: Cómo se transformaron los CAPTCHA

Originalmente diseñados como una barrera contra bots, los CAPTCHA (sigla en inglés de Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart) sirven para proteger servicios en línea del uso automatizado. Desde identificar texto distorsionado hasta elegir imágenes específicas o resolver simples cálculos, estas pruebas se volvieron parte del paisaje habitual en internet.