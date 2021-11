Zonceras de Aníbal Fernández: "Alberto Fernández 2023"

El Presidente y su equipo acaban de perder en 15 provincias pero consecuencia de que ganaron en la 3ra. Sección Electoral bonaerense, creen que tienen "todo el país" con ellos. Para Aníbal Fernández y el FdT, la 3ra. Sección Electoral es la Argentina toda.

Por ese motivo él afirma:

Alberto va a pelear por la reelección en 2023. La gente nos siguió acompañando, sino te dicen, 'andáte al diablo, si te portaste mal conmigo'. No sucedió eso, sucedió al revés. Si bien las PASO no tienen nada que ver con las elecciones finales -nuestra elección en las PASO fue insípida- cuando llegó el momento nos acompañaron.

"En nuestro formato, la realidad es que los resultados que uno va a obtener son prácticamente empatados. No juegan solo los que vos ganás, sino los que vos dejás en el camino", y dijo que el Frente de Todos perdió "por 7 puntos en Quilmes" en las PASO pero ahora ganó en ese distrito "por 3.500 votos".

No se entiende muy bien qué quiso decir pero lo interesante es que en cualquier oficialismo del mundo cuando un Presidente en ejercicio manifiesta su voluntad de reelección, no aparecen rivales dentro de su espacio.

¿Alberto Fernández 2023 es para evitar otras ambiciones dentro del espacio?

¿Es decir que Alberto Fernández está clausurando las PASO en el FdT hacia adelante?

¿O Alberto Fernández descuenta que habrá ruptura del FdT y él será precandidato de una de las facciones?

¿Alberto Fernández 2023 es para evitar el complot interno en el oficialismo o para frenar a los adversarios opositores?

¿Alberto Fernández 2023 es un placebo para pasar el chubasco?

Cerruti y Pérsico

Mientras tanto, la portavoz de Alberto Fernández, Gabriela Cerruti, afirmó que el proyecto plurianual que dijo que enviará al Congreso el Presidente "fue consensuado" en la coalición gobernante, y "se convocará a la oposición y a todos los sectores" porque "se necesita el consenso de todos" debido a que se busca "llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario (FMI) para tener una deuda sustentable y sostenible".

"El proyecto plurianual será enviado en la primera semana de diciembre, según lo anunció el Presidente en su discurso el domingo 14/11, y en estos momentos está trabajando el ministro (de Economía, Martín) Guzmán y los equipos técnicos para enviar el mejor proyecto posible porque esto es realmente importantísimo", afirmó Cerruti a radio La Red.

La portavoz sostuvo que "este es un proyecto que se viene trabajando con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, por lo que expresa el consenso de la coalición -el Frente de Todos- sobre cuáles son los próximos pasos en los próximos años que hay que dar".

Por otra parte, el secretario de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social y dirigente del Movimiento Evita, Emilio Pérsico, confirmó la asistencia de esa organización a la marcha por el Día de la Militancia el miércoles 17/111 en la Plaza de Mayo.

"El próximo miércoles va a haber una imagen de masividad. Va a ser una gran jornada y vamos a estar participando", dijo Pérsico a Radio Nacional.

"La marcha va a ser muy masiva, incluso más que la del 17 de octubre, y va a ser una marcha de unidad", siguió.

El funcionario explicó que el 18 de octubre "hicimos un acto con los trabajadores en apoyo al Gobierno" pero "no pudimos tener la palabra del Presidente", por lo que "le propusimos un acto el Día de la Militancia donde él sea el único orador”.