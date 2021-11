Alberto Fernández y el discurso del "sí y no" simultáneos

Al analizar el resultado de las elecciones, con contundentes derrotas del oficialismo en varias provincias, lo que le produjo la pérdida del quórum propio al peronismo en el Senado, Vilker consideró que "todos ganaron, todos perdieron y todo sigue igual".

Según su visión, ese "todo sigue igual" se expresa en la dualidad presidencial, que incluso se vio en el mensaje grabado de la noche. Describió:

Parte del todo sigue igual tiene que ver con esos discursos de "sí y no" al mismo tiempo. 'Le vamos a pagar al FMI, pero no vamos hacer ajuste'; 'Llamamos al diálogo, pero la oposición es mala mala'

Sobre el Presidente agregó que su autoridad "hoy está lastimada" y que "no se reconstituye de la noche a la mañana". "Habrá que ver qué pasa de aquí en adelante", concluyó.

image.png Shila Vilker, directora de Trespuntozero, analizó el comportamiento de Alberto Fernández tras la derrota.

Territorios

Al explicar su mirada, Vilker consideró que "todos ganan" porque las legislativas son "24 elecciones" y "hay triunfos importantes".

Destacó el desempeño de la oposición en la "zona centro" del país y los "batacazos" en provincias de histórica dominancia peronista, como La Pampa y San Luis.

En cuanto al oficialismo, remarco la "mejora" en la provincia de Buenos Aires que adjudicó a "muchos factores", como el despliegue del "aparato" peronista, así como un rechazo al fortalecimiento de Juntos por el Cambio, que ganó en ese distrito.

La consultora puso énfasis en que "el aparato existe" y encontró en la incorporación de los gobernadores y los intendentes en el juego del Gobierno la explicación a una mejora en relación a las PASO.

Respecto a los jefes comunales del conurbano, cree que salieron fortalecidos y que "el resultado ha vuelto a poner en escena el poder territorial" y con ella la discusión sobre el límite a sus reelecciones.