Violencia sin techo: En el último año murieron 135 personas en situación de calle

image.png Contexto preocupante.

Violencia institucional

Dentro de ese contexto, Jorgelina Di Iorio, investigadora del Conicet, miembro de la Asamblea de Personas en Situación de Calle, impulsora del RUV y del Grupo de Investigación Sociabilidades por los Márgenes de la UBA, como así también psicóloga, explayó sobre una situación que la crisis económica conlleva.

En primera instancia aseguró que "Lo más significativo es el aumento de la violencia institucional que observamos. Casi un 500% en relación al informe anterior, no solo en la ciudad sino a nivel nacional" y explicó que tiene que ver con la violencia policial o ejercida por funcionarios públicos. Ya sea, no atención del servicio de emergencias, falta de asistencia del ex Buenos Aires Presente, entre otros.

Casi un tercio de los casos (32,8%) se dieron por actos de violencia ejercidos por fuerzas de seguridad o funcionarios público. A partir del total de estos casos ya mencionados, también hay que agregarle "Las 125 detenciones, requisas y secuestro de pertenencias sin orden judicial, conforme el artículo 103 del Código Contravencional".

En base a ello, Natalia Ohman, jueza en lo Penal, Contravencional y de Faltas, estuvo en la presentación del texto. La mujer fue quien dispuso la nulidad de esas detenciones y requisas a indigentes y cartoneros que fueron realizadas por la Policía de CABA, lo que generó controversias con Jorge Macri y su entorno.

image.png A principios de julio, un fallo judicial impidió que la Policía de CABA requise a personas en busca de armas blancas. Esa medida fue dispuesta por Ohman. El ministerio de Seguridad de la Ciudad emitió un comunicado en rechazo.

Más crueldad en las calles

En diálogo con el medio, Tiempo Argentino, Di Iorio señaló que otro de los elementos que viene en afinidad con el anterior "es la dimensión de la violencia social entre personas en el mismo barrio, en la misma comunidad".

"A diferencia del año pasado registramos formas más crueles en las que aparece una violencia con menos mediaciones para resolver conflictos entre vecinos con y sin techo. Menos mediación de la palabra o de pensar cómo resolver un conflicto que no sea con una violencia que llega a los tiros o a que les incendien sus cosas", contó.

Consultada en cuanto incide en el aumento de estas violencias "la proliferación de discursos de odio", la psicóloga remarcó que "no es que los discursos producen esta violencia de forma lineal, pero hay un odio organizado, un rechazo a lo marginal, a lo diferente. Y ese odio le da sostén a distintas formas de crueldad".

Aquellos 320 casos de violencia apuntados implican un hecho hostil hacia personas sin techo cada 27 horas en Argentina. Del total, 134 se detectaron en CABA, 31 en Buenos Aires, 26 en Santa Fe, 24 en Salta, 16 en Córdoba, 15 en Jujuy y 10 en Entre Ríos.

"Bajo el argumento de 'me quiero proteger' el otro se convierte en una amenaza", indicó Di Iorio.

Muertes en espacio público

La otra manera de violencia es la estructural que incluye los fallecimientos ocurridos en el espacio público. La investigadora del Conicet detalló que "Hubo un aumento de las muerte" y apuntó a la falta de asistencia, en salud, sin acceso a tratamientos, sin vacantes en los paradores aún queriendo ir a esos dispositivos. A su vez, criticó la falta de entrega de alimentos y frazadas a comedores y merenderos por parte del Ministerio de Capital Humano.

De las 135 defunciones, la mayoría se dio en CABA (33), luego en provincia de Buenos Aires y Salta (19 en cada caso) y lo sigue más abajo Santa Fe (11). Pero el dato más escalofriante tiene que ver que, de ese total, sólo se conocen nombre y apellido de 82 personas.

