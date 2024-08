Vínculo narco: El empresario secuestrado se habría quedado con plata y droga

image.png La casa en Benavidez donde llevaron al empresario Gastón Tallone.

El mismo día del secuestro, Tallone llamó a un amigo, de apellido Míguez, a quien le pidió que pase a buscar US$ 65 mil (podría ser más) en una galería del barrio de Caballito. Míguez así lo hizo, y horas más tarde se encontró con Miró, a quien por conocerlo lo saludó con un abrazo, y le entregó el dinero que pidió el empresario secuestrado en una estación de servicio de barrio Belgrano. Pero al parecer, el dinero no fue suficiente para los secuestradores, ya que Tallone no fue liberado.