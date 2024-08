Victoria Villarruel y el liderazgo de la derecha argentina

Entonces, Patricia Bullrich fue aceptada a ingresar al gabinete de Javier Milei -Bullrich ya no tenía futuro en el PRO- solamente para quitarle a Villarruel los 2 ministerios que le habían prometido: Seguridad y Defensa.

Importante: Bullrich ingresó con un límite ya marcado, problema suyo creer que era 'amor'. Otro error de Bullrich: no entendió el rol de Villarruel en la 'batalla cultural', motivo por el cual no pudo darle a Milei todo lo que le aportaba Villarruel, motivo por el cual el Presidente no pudo terminar de asfixiar a su compañera de binomio.

Entonces, hay revancha. En especial cuando no hay dólares suficientes. Porque con cepo cambiario se puede crecer pero sin dólares no se puede.

villarruel asesores.jpg Victoria Villarruel durante el debate con Agustín Rossi.

Agosto 2024

Villarruel no es ninguna maravilla en la planificación y ejecución política. De lo contrario el muy torpe Carlos Balter no le habría arrebatado el Partido Demócrata, al que siempre perteneció ella. Balter ha sido uno de los grandes fracasos de la construcción de La Libertad Avanza pero logró que Villarruel renunciara a la presidencia del PD de la Provincia de Buenos Aires.

De todos modos, Villarruel permaneció de escena,

un poco por la necesidad de los simpatizantes de la derecha de conservar una alternativa a Milei, a quien no terminan de comprender y menos de asimilar,

otro tanto por los fracasos de la economía libertaria que consume expectativas, y

también quienes comparten la agenda de batalla cultural y reforma del 'relato K' sobre los años '70.

La falta de comprensión de la importancia de la política en la gestión del Estado -Javier Milei termina resultando tan limitado como Federico Sturzenegger y Luis Caputo o sea que no logra trascender del rol de economista-, hace el resto: con muy poco, Villarruel consigue que en todas las encuestas de investigación de opinión pública aparezca por arriba de Milei.

Pregunten cómo le fue en la visita a San Salvador de Jujuy días atrás, evento al que Javier Milei decidió no asistir porque quería ir por 2da. vez a la Bolsa de Rosario, donde lo único que querían conocer es si les dará o no participación en la gestión de la Hidrovía, el resto no les interesaba-. En Jujuy, toda la simpatía popular para Villarruel.

villarrueljpg.webp Victoria Villarruel de gira por el interior. Aquí, Jujuy.

El terrorismo

ERP y Montoneros fueron organizaciones terroristas. Los K los disfrazaron de 'combatientes populares' y 'luchadores del pueblo'. Una fábula construida por Hebe de Bonafini y otros. De pertenencia popular, nada. Sin embargo, esa fue la ilusión por la que Montoneros fue funcional al golpe de Estado de 1976: creyeron que en la etapa siguiente, el pueblo los acobijaría para que liderasen la revuelta, una estupidez que ya había fracasado en los días previos a la muerte de Rodolfo Walsh (lo que él comentó en sus cartas a la conducción montonera).

Pero nunca ERP y Montoneros fueron juzgados en la democracia como organizaciones terroristas y toda la carga del terrorismo quedó para las fuerzas militares y de seguridad y civiles que apoyaron el Proceso de Reorganización Nacional: incompleto, mentiroso e insostenible. De estas cuestiones no puede hablar Milei porque no entiende y sus legisladores menos porque ya se sabe cómo llegaron hasta el Congreso. Lourdes Arrieta no es la única calamidad seudolibertaria.

La llamada 'prisión de los genocidas' es grotesca. Urgente24 siempre reivindicó los indultos amplios de Carlos Menem porque era necesario cerrar el capítulo y dar vuelta la página. La Argentina permanece atrapada en un laberinto que ya superaron Uruguay, Brasil, Chile y Paraguay. Y también reivindicamos, como Doctrina y no Teoría, los 2 Demonios, tal como estuvo en el texto 'Nunca Más' original.

A Villarruel ya le importa menos lo que opina Milei pero está transitando otro momento de su propia experiencia, y asume el liderazgo político de la derecha, en un espacio vacante. El volumen puede ser reducido o no, ya se verá. Pero sus dichos reivindican su identidad.

La Casa Rosada de inmediato reacciona vía Infobae -ya más oficialista que La Nación, por momentos- y envía el mensaje -que repite Noticias Argentinas, otro medio oficialista- que la agenda de Villaruel no es la agenda de Milei. Es una obviedad, y es hasta un alivio para Villarruel, que tiene que sentarse en el Senado donde votan 2/3 contra los proyectos de Milei.

Luego, ¿Milei se quedará con los K, quienes seguramente aborrecerán a Villarruel?

En cualquier caso, la revisión de la historia reciente es necesaria. Y eso debería incluir a los detenidos-desaparecidos durante el período 1973 / 1976, tema que jamás quiso abordar el peronismo.

Es cierto que la coyuntura presiona porque la economía no está funcionando, a muchos comer se les hace difícil y prospera la pobreza de casi todos -menos 'la patria financiera'-.

Pero hay tareas pendientes si se trata de que los que se fueron no vuelvan.

Y Javier Milei, dicen muchos, no las está cumpliendo porque lo suyo se limita al gasto público, la desrregulación y la inflación. La sociedad es un fenómeno colectivo más complejo.



