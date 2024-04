Victoria Villarruel paga los platos rotos de Milei versus gobernadores

En concreto, hubo ausencias de aliados de Santa Cruz y Río Negro, sumado a los senadores peronistas y kirchneristas que ya se esperaba que no se presenten. Consciente de la dificultad que existía para llegar al número, Victoria Villarruel ya había firmado una resolución autorizando los reemplazos de más de 10 legisladores entre las distintas comisiones. Sin embargo, no logró conformar las comisiones porque no llegó al número para tener quórum.

Por ejemplo, respecto de la Comisión de Trabajo, que fue una de las que no se pudo conformar, hubo dos ausencias claves: la rionegrina Mónica Esther Silva y el santacruceño José María Carambia. A su vez, con la comisión de Agricultura pasó lo mismo, no se conformó porque Mónica Esther Silva se ausentó.

Sin embargo, la particularidad es que ambos senadores fueron vistos este jueves en el Congreso Nacional, es decir, estaban en el lugar pero decidieron no presentarse para conformar las comisiones, lo que sin dudas es un claro mensaje al mileismo sobre el poder que tienen los gobernadores y que alcanza las bancas del Senado Nacional.